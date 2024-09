Cette offre inédite qui a attiré Newey chez Aston Martin

Après des mois de spéculation, l'information est tombée : Adrian Newey va poursuivre son implication en Formule 1 en rejoignant l'écurie Aston Martin à compter de mars 2025. Ce n'était plus vraiment un secret tant, ces dernières semaines, il est apparu clair que l'usine de Silverstone serait la destination du concepteur de quelques unes des F1 les plus emblématiques depuis le début des années 1990.

Plus surprenant, en revanche, sont les conditions dans lesquels cette alliance s'opère puisque si Newey retrouve un rôle de direction à plein temps, en tant qu'associé à la gestion technique, après quelques années marquées par un peu plus de recul chez Red Bull, il le fait en devenant un actionnaire à part entière de l'équipe. C'est d'ailleurs comme cela que Lawrence Stroll, le président d'Aston, a tenu "avant tout" à le présenter lors de la conférence de presse qui a suivi l'annonce.

Invité à revenir sur ce qui l'avait poussé à faire le choix de rejoindre Aston, Newey a plus tard lancé : "Lawrence, c'est facile", a-t-il lancé avec le sourire, avant de développer. "Non, sérieusement, j'ai senti que j'avais besoin d'un nouveau défi. Vers la fin du mois d'avril, j'ai donc décidé de faire quelque chose de différent. J'ai passé beaucoup de temps avec Mandy [Amanda Newey], ma femme, à discuter : 'OK, quelle est la prochaine étape ? Qu'allons-nous faire ? Allons-nous naviguer autour du monde ou faire quelque chose de différent, la Coupe de l'America ou autre ?' Nous avons donc pris un peu de temps."

"Je pense que j'ai eu la chance de réaliser ce à quoi j'aspirais depuis l'âge de 10 ou 12 ans, à savoir être designer - je ne pense pas que je connaissais le mot ingénieur - dans le domaine de la course automobile. Et je peux honnêtement dire que tout le reste n'a été que du bonus, puisque j'y suis parvenu dès ma sortie de l'université. Bien sûr, je ne m'attendais pas du tout à ce dans quoi j'ai eu la chance d'être impliqué. Mais il faut être honnête avec soi-même, il faut se renouveler. J'ai donc senti que j'avais besoin d'un nouveau défi et j'ai pris un peu de recul."

Adrian Newey sera pour la première fois actionnaire à part entière d'une écurie dont il aura la direction technique. Photo de: Aston Martin Racing

C'est à ce moment-là que, d'après les deux hommes, Stroll est entré dans la danse pour essayer de recruter Newey, dans une phase où il était évidemment très demandé, notamment du côté de Ferrari ou de McLaren. "Lawrence et moi nous connaissons par intermittence depuis des années", a expliqué Newey. "Nous nous croisons souvent dans les salles de sport, en particulier lors des courses du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient. Lorsque j'ai annoncé à tout le monde que je quittais mon ancienne équipe, j'ai été très flatté de recevoir de nombreuses propositions de la part de diverses écuries. Mais la passion, l'engagement et l'enthousiasme de Lawrence sont très touchants. Il est très persuasif."

Outre l'envie affichée par Stroll, Newey souligne le modèle particulier d'Aston Martin dans l'ère moderne de la F1 et le fait qu'il lui ait été proposé de s'associer directement au Canadien en devenant un actionnaire et donc un véritable partenaire. "En réalité, si vous remontez 20 ans en arrière, ce que nous appelons aujourd'hui les directeurs d'équipe étaient en fait les propriétaires des équipes : Frank Williams, Ron Dennis, Eddie Jordan, etc. Dans cette ère moderne, en réalité, Lawrence est unique en ce sens qu'il est le seul propriétaire d'équipe encore en activité. C'est un sentiment différent lorsque quelqu'un comme Lawrence est impliqué de la sorte, c'est un retour au modèle de la vieille école et avoir la chance d'être un actionnaire et un partenaire est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment été offert auparavant. C'est donc un point de vue légèrement différent. J'ai hâte d'y être. C'est devenu un choix très naturel."

Un choix d'autant plus naturel que la visite des installations d'Aston Martin à Silverstone, en grande partie renouvelées suite à un investissement important de Stroll, a permis à Newey de constater que ce dernier n'allait rien laisser au hasard : "L'installation est clairement très impressionnante, elle donne une très bonne impression. [...] Il s'agit d'une véritable démonstration de l'engagement de Lawrence à atteindre les objectifs qu'il souhaite pour l'équipe. Je ne sais pas combien cela a coûté, mais ce n'est pas donné. Je trouverai d'autres moyens de dépenser de l'argent pour lui maintenant dans le cadre du plafond budgétaire... (rires)"

"Mais actuellement, c'est peut-être le point culminant de voir les installations, de voir à quel point le bâtiment est agréable et bien pensé et, peut-être surtout, cette démonstration très visuelle... Si je devais décrire Lawrence en une phrase, je dirais qu'il a une totale confiance, qu'il sait où il va et qu'il est prêt à mettre tous ses atouts sur la table, et c'est ce qu'il est en train de faire ici."

Propos recueillis par Filip Cleeren