Newey : Verstappen a été injustement "diabolisé" par certains médias

Depuis 2016, Adrian Newey travaille aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull. Le technicien britannique, qui va quitter l'écurie autrichienne dans les prochains mois pour devenir actionnaire et associé à la gestion technique chez Aston Martin, a vu le Néerlandais progresser, passant d'espoir prometteur vainqueur du Grand Prix d'Espagne 2016 à multiple Champion du monde au volant des différentes F1 qu'il a contribué à créer.

Une progression qui ne s'est pas fait sans quelques difficultés, comme l'a expliqué Newey dans le cadre du podcast "High Performance" de Jake Humphrey. Ainsi, quand il lui est demandé si Verstappen a déjà craqué sous la pression, il répond : "Peut-être un peu lors de son championnat 2021 où l'intensité, en particulier après Silverstone, sur la piste entre Lewis [Hamilton] et Max est devenue très forte. Je pense que Max avait beaucoup de ressentiments par rapport à l'accident de Silverstone."

"Et bien sûr, il était leader du championnat avant Silverstone, il l'a ensuite percuté et mis hors course, puis [il a été mis] hors course, plus ou moins, en Hongrie lorsqu'il a été percuté par Valtteri [Bottas] ; pas du tout intentionnellement, mais il a quand même été percuté et n'a pratiquement pas marqué de points. Nous sommes donc passés d'un statut de leaders du championnat à une pression un peu plus forte, et Mercedes a réussi à trouver beaucoup plus de rythme vers la fin de la saison."

L'affrontement entre Max Verstappen et Lewis Hamilton lors du GP de São Paulo 2021

Une pression qui a poussé Verstappen, toujours selon Newey, a dépasser les limites lors du GP de São Paulo 2021 : "C'est donc toujours plus facile pour le chasseur que pour le chassé. Et Max commençait, je pense, à ressentir un peu de pression de la part du chasseur. C'est pourquoi il a été, en réalité, probablement chanceux de ne pas recevoir de pénalité pour son pilotage au Brésil. En Arabie saoudite, où il y a eu une sorte de zizanie, c'était un peu plus.... Je pense que ce n'était pas clair. Mais Max est probablement allé un peu au-delà des limites au Brésil en vérité, donc je pense qu'il la ressentait un peu."

Quand il lui a alors été demandé comment lui-même réagissait dans cette situation, Newey a mis en avant les qualités humaines de Verstappen, estimant qu'elles étaient peut-être mal perçues de l'extérieur en raison de la façon dont certains médias britanniques l'ont dépeint : "Je pense que Max est maître de lui-même, il est incroyablement mature, équilibré et philosophe."

Il y a cette sorte de diabolisation dont [Verstappen et Vettel] ont tous deux souffert à certains moments, et qui est très injuste.

"De l'extérieur, je ne suis pas sûr que les gens comprennent pleinement Max, tout comme ce n'était pas le cas pour Sebastian [Vettel], car tout d'abord, il y a cette sorte de diabolisation dont ils ont tous deux souffert à certains moments, et qui est très injuste. Et peut-être que c'est aussi un peu dû aux médias britanniques, si je suis honnête. Sky a une énorme influence dans le monde entier. Leurs chiffres d'audiences ne sont pas vraiment internationaux, mais leur couverture est assez nationaliste, si j'ose dire, et cela peut avoir une influence. Aujourd'hui, le journalisme a tendance à mettre les gens sur un piédestal ou à les faire tomber."

Pour rappel, fin 2022, après une remarque du reporter Ted Kravitz, Red Bull avait décidé de boycotter Sky Sports lors du GP de Mexico.

Mercedes n'a pas réussi à "lâcher l'affaire" après Abu Dhabi 2021

Le GP d'Abu Dhabi 2021 a été le théâtre du premier sacre de Verstappen, dans un final très controversé.

Questionné sur l'issue de la saison 2021 et la façon dont Verstappen a vécu les suites du dénouement polémique d'Abu Dhabi, Newey a ajouté : "Je pense, honnêtement, que Max est très sûr de lui, et ce de manière positive. Ce n'est pas négatif. Vous savez, il y a l'arrogance et l'assurance. Max n'est pas arrogant, mais il est très sûr de lui et de ses capacités, et c'est une personne qui réfléchit en profondeur. Mais je ne pense pas qu'il se laisse atteindre par ce genre de choses. Il est capable de faire abstraction de tout cela et de se consacrer à son travail, et de faire ce qu'il aime, c'est-à-dire piloter des voitures de course."

Et Newey lui-même, a-t-il été affecté ? "Non, je pense que cela a affecté Mercedes, et au lieu de dire 'OK, eh bien, acceptons cela et passons à autre chose', cela a commencé à affecter leur psyché, ce qui est intéressant. C'est un point de vue extérieur, et je peux me tromper complètement... ils n'ont tout simplement pas réussi à lâcher l'affaire psychologiquement. Ils n'y arrivaient pas."

"Ça nous arrive à tous. Vous faites une mauvaise course, vous auriez peut-être dû gagner, mais cette satanée voiture est tombée en panne dans le dernier tour, ou quoi que ce soit d'autre. Et j'ai toujours des problèmes de ce genre personnellement. En fait, je vais être horrible à l'aéroport le dimanche soir, mais le lundi matin, je veux me réveiller et me remettre au travail. Je ne peux pas retourner à l'usine en étant malheureux et déprimé. Une partie de mon rôle, je suppose, est d'essayer de motiver tout le monde, de ne pas se contenter de dire que c'était injuste, qu'on nous a volés et tout le reste."

Avec Jonathan Noble