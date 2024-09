Règlement Financier : les écuries en conformité, deux motoristes épinglés

Pour la troisième année depuis l'instauration du plafond budgétaire, la FIA a rendu ses conclusions concernant le respect par les dix écuries du plateau du Règlement Financier. L'étude des nombreux documents et des données remises à l'instance internationale lui a permis de conclure que, pour la saison 2023, toutes les équipes étaient en conformité.

C'était déjà le cas l'an passé, alors que la première année d'entrée en vigueur de ce règlement, en 2021, avait conduit à une sanction en 2022 pour Red Bull, qui avait dépassé le plafond, ainsi qu'à une amende pour Williams en raison d'un retard dans la procédure et à un accord amiable avec Aston Martin pour avoir enfreint le volet administratif, assorti d'une pénalité financière.

La grande nouveauté pour la saison dernière concernait les motoristes, désormais soumis eux aussi à un Règlement Financier encadrant les unités de puissance.

"La FIA confirme que son Administration du Plafond Budgétaire a désormais terminé son examen de la documentation déclarative relative à la période qui s'est achevée le 31 décembre 2023, soumise par chaque équipe de F1 ayant participé au Championnat du monde de Formule 1 2 023 et par chaque fabricant d'unités de puissance homologué pour fournir la nouvelle génération d'unités de puissance qui sera introduite à partir de 2026", annonce la FIA ce mercredi.

"L'examen de la documentation déclarative a été un processus approfondi et intensif qui s'est étalé sur cinq mois, toutes les équipes de F1 et tous les fabricants d'unités de puissance ayant apporté leur soutien total en fournissant les informations requises. L'Administration du Plafond Budgétaire note que toutes les équipes de F1 et tous les fabricants d'unités de puissance ont agi à tout moment dans un esprit de bonne foi et de coopération tout au long du processus."

Si aucune infraction n'a été relevée chez les écuries, de plus en plus aguerries face à ce règlement complexe, ce n'est pas tout à fait le cas chez les motoristes. Les quatre entités ont bien respecté le cadre financier, en revanche deux d'entre elles ont enfreint la procédure administrative. Un accord devra donc être trouvé avec Alpine et Honda sur ce point, comme avec Aston Martin il y a deux ans.

La FIA annonce que :