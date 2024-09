Ferrari pas certain d'avoir résolu ses problèmes de rebond

À Barcelone, l'équipe Ferrari a introduit un nouveau plancher sur ses SF-24, mais ce nouvel élément avait alors induit un phénomène de rebond dans les virages à haute vitesse. Après avoir vu Charles Leclerc et Carlos Sainz glisser dans la hiérarchie au fil des Grands Prix suivants, la Scuderia avait alors décidé de revenir à une spécification plus ancienne sur ses voitures, afin de repartir sur des bases plus saines.

Ferrari a ensuite profité du Grand Prix d'Italie pour introduire une nouvelle évolution de son plancher. Une évolution qui a semblé porter ses fruits, Leclerc et Sainz se positionnant à nouveau dans le wagon de tête lors des qualifications, avant une victoire retentissante du Monégasque à la faveur, il est vrai, d'une stratégie optimale et d'un seul changement de gommes.

Pourtant, Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia, veut rester prudent quant à l'impact réel du nouveau plancher sur les performances retrouvées des Ferrari. "Il est difficile de comprendre l'impact de l'évolution sur un circuit comme Monza, car nous sommes dans une configuration très différente par rapport au reste de la saison", a déclaré le dirigeant français. "Mais au final, quand vous voyez les qualifications et que vous avez six voitures à moins d'un dixième, chaque petit détail fait la différence."

De fait, il faut attendre d'aborder des circuits à fortes charges aérodynamiques pour estimer l'apport réel du nouveau plancher sur les SF-24. Avec ses longues pleines charges ponctuées de chicanes, l'autodrome de Monza n'a pas permis de voir si le phénomène de rebond à été gommé sur les voitures italiennes, et les circuits de Bakou et de Singapour ne permettront pas de le déterminer non plus.

Il faudra attendre de voir si les Ferrari ont gommé leur problème de rebond. Photo de: Ferrari

Il faudra ainsi attendre la mi-octobre, et le Grand Prix des Etats-Unis à Austin, pour s'assurer que les Ferrari se sont définitivement débarrassées de ce phénomène. "Nous devrons attendre des circuits plus classiques pour voir si cette mise à jour a vraiment changé notre saison et si nous allons nous battre pour les victoires à partir de maintenant ou si nous allons revenir à ce que nous avons vu à Zandvoort", estime Carlos Sainz, quatrième du Grand Prix d'Italie.

"Honnêtement, je ne suis pas sûr. Nous avons besoin de davantage d'analyses sur ce nouveau plancher et nous devons aller sur des pistes plus classiques. Je pense que le prochain circuit classique est Austin, parce que ceux qui arrivent sont très particuliers, Bakou et Singapour. Austin nous dira si nous sommes bons avec ce nouveau plancher."

Je ne pense pas que ce soit suffisant pour être la voiture à battre pour le reste de la saison sur d'autres circuits.

"À Bakou, il n'y a pas un seul virage à grande vitesse ou à vitesse moyenne, tout est à basse vitesse, comme à Singapour. Je pense donc que nous ne verrons pas à quel point nous avons amélioré la voiture dans les virages à haute et moyenne vitesse", ajoute le pilote espagnol.

Récent vainqueur à Monza, Charles Leclerc veut lui aussi demeurer prudent, et estime que son succès en Lombardie ne reflète pas le véritable niveau de performance des Ferrari face aux McLaren et aux Red Bull qui, selon lui, reprendront l'avantage sur des tracés au profil plus conventionnel.

"[Cette nouvelle évolution] nous a définitivement rapprochés de McLaren, mais je ne pense pas que ce soit suffisant pour être la voiture à battre pour le reste de la saison sur d'autres circuits", a ainsi commenté le Monégasque. "Singapour pourrait être un bon circuit pour nous. Sur les autres circuits, mon sentiment est que nous serons un peu en retrait par rapport à McLaren et Red Bull. Mais nous avons vu que nous pouvions être à égalité avec McLaren si nous faisions tout parfaitement. Nous avons fait quelques progrès. Je pense que nous devons en faire d'autres."