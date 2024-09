Un jeune Français intègre le Red Bull Junior Team

Relancé le mois dernier, le programme Red Bull Driver Search se poursuit pour sélectionner des très jeunes pilotes destinés à rejoindre la filière réputée de l'équipe autrichienne. En août, des tests avaient été organisés sur le circuit de Jerez, en Espagne, avec en piste onze pilotes âgés de 13 à 16 ans et venant de différents pays.

À l'issue de ce roulage réalisé sous la supervision du consultant de Red Bull, Helmut Marko, deux premiers jeunes avaient été sélectionnés d'office : l'Irlandais Fionn McLaughlin et le Suédois Scott Lindblom. Ils sont désormais rejoints par quatre autres jeunes pousses, dont le Français Jules Caranta.

Né le 2 août 2008 à Saint-Tropez, il a fait cette année le saut du karting vers la monoplace et évolue cette saison en Championnat de France de Formule 4, dont il occupe actuellement la deuxième place. "Mes parents avaient une équipe de karting et je suis immédiatement tombé amoureux des sports mécaniques. Depuis ce moment, ça n'a jamais cessé", confie celui qui a mis les pieds dans un karting dès l'âge de 2 ans.

Jules Caranta lors des sélections Red Bull à Jerez. Photo de: Red Bull Content Pool

Red Bull a également annoncé avoir sélectionné le Libanais Christopher Feghali, le Néerlandais Rocco Coronel et le Mexicain Ernesto Rivera. Tous ont été observés pendant trois journées passées à piloter des F4 et des anciennes monoplaces de GP3, et sont passés par un format de "shootout". Ils sont désormais membres du Red Bull Junior Team.

"Le retour du Red Bull Driver Search a été une étape importante pour notre programme de pilotes junior", souligne Helmut Marko. "Les pilotes invités ont déjà mis en évidence un talent jeune et prometteur, et nous restons déterminés à encourager nos pilotes junior à façonner l'avenir du sport automobile."

Si l'on sait déjà que Fionn McLaughlin (16 ans) roulera en F4 en 2025 et Scott Lindblom (14 ans) en karting, Red Bull n'a pas encore précisé quel sera le programme des nouveaux sélectionnés.

Créé en 2001, soit quatre ans avant l'engagement de la marque avec sa propre écurie, le Red Bull Junior Driver Team a mené au succès en Formule 1 Max verstappen, Carlos Sainz ou encore Daniel Ricciardo, entre autres.