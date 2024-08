Red Bull relance des sélections pour sa filière de jeunes pilotes

Fidèle à sa politique depuis plus de vingt ans, Red Bull cherche à redonner un coup de fouet à sa filière de jeunes pilotes. Créé en 2001, soit quatre ans avant l'engagement de la marque avec sa propre écurie, le Red Bull Junior Driver Team a mené au succès en Formule 1 Max verstappen, Carlos Sainz ou encore Daniel Ricciardo, entre autres.

Aujourd'hui, le programme compte neuf pilotes âgés de 15 à 19 ans, tous engagés et soutenus par Red Bull dans des formules de promotion. Dans l'optique de toujours conserver plusieurs coups d'avance et de garantir l'alimentation de cette filière, le giron autrichien a relancé des journées de sélection à travers le monde pour repérer des futurs talents.

Au début du mois, une session a eu lieu en Espagne, sur le circuit de Jerez, où ont été testés 11 candidats âgés de 13 à 16 ans et venus de huit pays (Grande-Bretagne, Irlande, France, Italie, Pays-Bas, Suède, Liban et Mexique). Le processus a débouché sur la sélection de deux d'entre eux, remarqués lors de leur passage au volant de monoplaces de F4 et de GP3 sous la supervision attentive du consultant Helmut Marko.

"Ce qui est important ici, c'est que nous observons la plupart d'entre eux pour la première fois dans une monoplace", explique l'Autrichien. "On voit leur manière de s'adapter, la rapidité avec laquelle ils progressent et à quel point durant un test de deux jours. Nous recherchons à la fois le talent et la vitesse, un pilote qui puisse gagner un Grand Prix. Nous sommes vraiment concentrés sur leurs aptitudes sous pression et en simulations de qualifications."

"Nous n'achetons pas des stars, nous les fabriquons. Nous leur donnons leur chance. Ils peuvent utiliser nos simulateurs à Milton Keynes, ils auront du soutien dans l'entraînement et l'alimentation. C'est une préparation parfaite pour la Formule 1."



Red Bull a choisi de recruter dans son Junior Team Fionn McLaughlin, jeune Irlandais âgé de 16 ans, qui roulera en F4 en 2025. À 14 ans, le pilote suédois Scott Lindblom évoluera quant à lui en karting avec également le soutien de la marque. Les deux adolescents seront rejoints par d'autres recrues prochainement annoncées.