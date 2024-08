Brown "surpris" par l'ascension fulgurante de McLaren

La remontée impressionnante de McLaren, qui est passée d'une équipe incapable d'atteindre le top 10 en début de saison 2023 à premier rival de Red Bull et sérieux candidat au titre de Champion du monde 2024, en a surpris plus d'un.

C'est la rapidité avec laquelle l'écurie britannique s'est remise sur pied qui peut être applaudie. Le Grand Prix d'Autriche l'année dernière a été le tournant principal dans l'aventure de McLaren et ses pilotes n'ont quasiment plus quitté le haut du tableau depuis.

Mais le public n'a pas été le seul à être étonné de cette ascension. Le PDG de l'équipe, Zak Brown, a lui-même avoué qu'il n'aurait jamais parié sur le fait de retrouver McLaren aussi bien classé si rapidement.

"Si je devais me poser et dire que je ne suis pas surpris, ce serait malhonnête", a déclaré Brown lors d'une interview donnée à la BBC. "Red Bull avait un tel avantage sur tout le monde et Mercedes a été si dominatrice."

"J'avais l'impression que nous allions continuer à réduire l'écart. Est-ce que je pensais que nous serions ici à la pause estivale, à une course de la tête ? [Pour prendre la tête du championnat, le résultat de] cette course devrait être un doublé, première et deuxièmes place plus le meilleur tour en course, et est-ce que je pense que cela va se passer comme ça ? Non."

"Mais si nous maintenons la même trajectoire que lors des six ou sept dernières courses, nous serons là où nous devons être d'ici la fin de l'année. Je pensais que nous pourrions arriver là où nous sommes en 2025. Je ne pensais pas que nous en serions là en 2024. Mais je ne me plains pas."

Lando Norris, Oscar Piastri et le chef de la stratégie de McLaren, après le doublé de l'équipe en Hongrie. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Malgré l'optimisme qui a accompagné la première moitié de saison de McLaren, Brown ne veut pas s'emporter. Il est conscient que son équipe a réellement une chance de remporter le championnat, mais qu'il ne faut pas enterrer les champions en titre pour autant, même s'ils perdent de plus en plus de terrain.

"Ce sera difficile [de gagner le championnat]", a expliqué Brown. "Je pense que tout va se jouer lors de la dernière course. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre les voitures. Cela va se jouer sur les performances de Sergio Pérez. S'il se comporte comme il est capable de le faire, ce sera une lutte acharnée. S'il continue à se comporter comme il l'a fait cette année, nous avons de bonnes chances, parce que nous avons deux pilotes qui sont constamment aux avant-postes."

Brown a raison, ses deux pilotes sont constamment aux avant-postes. Depuis le Grand Prix de Chine en avril dernier, Lando Norris et Oscar Piastri ont à tour de rôle figuré à chaque fois dans le tiercé de tête, ce qui constitue un total de 10 podiums d'affilée pour l'écurie orange papaye. Pourtant, sur les 14 courses qui se sont déroulées depuis février, McLaren n'en a remporté que deux, à Miami et en Hongrie.

L'équipe britannique a laissé échapper au moins cinq victoires, toutes dues à une erreur stratégique ou de pilotage. Néanmoins, au lieu de se morfondre, Brown estime que toutes ces opportunités manquées sont source d'apprentissage pour McLaren, qui essaye encore de s'adapter à son nouveau statut de prétendant au titre.

"Nous avons tous commis diverses erreurs qui, pour moi, sont des expériences d'apprentissage", a expliqué le directeur américain. "Je pense que Toto [Wolff], le directeur de l'écurie Mercedes, a été juste dans son commentaire. Il a dit : 'Parfois, on comprend ces choses-là une fois qu'elles vous ont été imposées'."

"Si je regarde les erreurs que nous avons commises, qu'il s'agisse des pilotes ou de nous, cela n'a pas d'importance, nous sommes une seule et même équipe, nous ne referons pas ces erreurs. Nous apprenons. Et je pense que le fait que nous soyons arrivés là où nous sommes plus vite que nous le pensions montre que nous avons encore des choses à apprendre."

Brown admet tout de même que le Grand Prix de Grande-Bretagne a échappé à McLaren. "Nous aurions probablement dû terminer premier et deuxième à Silverstone", avoue-t-il. "Et oui, Lando essaie de se battre pour un championnat du monde. Il y va. Il apprend, tout comme nous. Cela ne me préoccupe donc pas."