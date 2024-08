Marko justifie le maintien de Pérez et donne une tendance pour Hadjar

Comme l'annonçait Motorsport.com dès le lendemain du Grand Prix de Belgique, précédant la trêve estivale, Red Bull a opté pour le statu quo en vue de la deuxième partie de saison. Aucun changement de pilote n'aura lieu dans l'écurie de Milton Keynes, ni chez Visa Cash App RB.

Ainsi Sergio Pérez et Daniel Ricciardo vont conserver leur volant. Concernant le Mexicain, Red Bull justifie aujourd'hui ce choix par un besoin de stabilité aux côtés de Max Verstappen mais aussi par l'absence, selon Helmut Marko, d'alternative satisfaisante dans les conditions actuelle.

"Sergio Pérez continuera à piloter la Red Bull après la pause estivale, car il y a maintenant des Grands Prix sur des circuits où il a été bon l'an dernier et nous misons sur la stabilité", révèle le consultant de Red Bull dans sa chronique pour Speedweek, média appartenant à Red Bull. "Pérez ne doit pas être plus rapide, mais plus constant. Et c'est toujours notre meilleure solution, compte tenu des alternatives."

L'Autrichien en profite également pour démentir toute pression extérieure qui serait liée à la volonté de la F1 de conserver sur la grille un pilote mexicain. "Les informations selon lesquelles son maintien est dû au souhait de Liberty Media de le voir courir au Mexique sont inexactes", répond Helmut Marko. "Ils souhaitent certainement qu'il participe à sa course à domicile, mais notre choix de pilote n'est pas guidé par les intentions de Liberty."

Un an en salle d'attente pour Hadjar ?

Isack Hadjar pourrait vivre une année 2025 dans l'ombre. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

À ce stade, Sergio Pérez dispose d'un contrat de deux ans supplémentaires chez Red Bull, tandis que Yuki Tsunoda a lui aussi rempilé chez VCARB. Sur le papier, c'est donc le baquet de Daniel Ricciardo qui demeure le plus fragilisé aujourd'hui en vue de 2025, tandis que deux jeunes frappent désormais à la porte de la F1 dans le giron du taureau rouge.

"Nous annoncerons en septembre ce qu'il adviendra de Liam Lawson", promet Helmut Marko, qui exclut de "prêter" le Néo-Zélandais à une autre écurie : "Il n'est pas disponible pour ça."

Quant au pilote français Isack Hadjar, solide leader du championnat de F2 à quatre épreuves de la fin, peut-être devra-t-il ronger son frein. "Il a clairement le potentiel pour la Formule 1", admet Helmut Marko. "Nous verrons comment les choses évolueront, mais il aura certainement un rôle à jouer. Il se peut qu'il passe un an en tant que pilote d'essais et de simulateur, comme Lawson."