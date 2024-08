Le président de Ferrari prévient : Hamilton ne vient pas "en retraite"

Qualifié de "transfert du siècle" en février dernier, le recrutement de Lewis Hamilton par Ferrari se matérialisera le 1er janvier 2025. Dès lors, le septuple Champion du monde revêtira la combinaison rouge, avec en tête la volonté d'aller chercher un huitième titre. À bientôt 40 ans, sa motivation et son niveau ne souffrent d'aucun doute dans l'esprit des dirigeants de la Scuderia, son président en tête.

"Hamilton et Ferrari se sont trouvés, il vient chez nous pour gagner et nous devenons plus fort avec lui, en nous préparant aux défis à relever pour l'avenir", prévient John Elkann dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. "On parle d'un grand athlète, qui est très motivé à l'idée de devenir Champion du monde pour la huitième fois, comme le montrent les derniers Grands Prix."

"Il ne vient certainement pas chez Ferrari pour profiter de sa retraite, il veut jouer un rôle. Après tout, il suffit de regarder les plus grands de cette dernière décennie : Djokovic, Federer, Hamilton, Ronaldo, Messi... Qu'ont-ils tous en commun ? La longévité. Ils ont dépassé leur condition physique en faisant preuve d'une énorme volonté."

Après deux ans et demi de disette, Lewis Hamilton a renoué le mois dernier avec le succès en remportant le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, avant de s'imposer sur tapis vert à Spa-Francorchamps après la disqualification de son coéquipier George Russell.

Ce retour à la victoire l'a lui-même rassuré quant à ses capacités et ses possibilités de connaître encore le plus haut niveau. Malgré la barre symbolique des 40 ans qui approche, l'actuel pilote Mercedes présente un profil qui ne peut en aucun cas être contesté aux yeux de son futur employeur, convaincu de l'apport immense de son expérience.

"Cette année en Formule 1, il y a une véritable concurrence, il y a quatre écuries qui sont très proches les unes des autres et ça rend tout beaucoup plus intéressant", observe John Elkann. "Red Bull a pris un bon départ, puis il y a eu Ferrari, McLaren, et maintenant Mercedes. C'est un championnat qui est finalement ouvert, avec de grands pilotes. Ce qui est important, c'est d'exploiter tout son potentiel. Ceux qui ont plus d'expérience, comme Hamilton ou Alonso, ont plus de régularité. Et ça peut faire la différence."

