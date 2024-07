Lewis Hamilton pour trois ans chez Ferrari ?

La nouvelle avait secoué l'intersaison F1 : Lewis Hamilton va quitter Mercedes en fin d'année pour rejoindre la Scuderia Ferrari dès l'an prochain. L'on se souvient que le 1er février dernier, c'est par un communiqué laconique que cette information avait été confirmée par l'entreprise basée à Maranello, dans lequel était indiqué la traditionnelle mention d'un "contrat pluriannuel".

Forcément, alors que Hamilton débutera sa carrière en rouge à l'âge de 40 ans l'année prochaine, la question de la durée de l'engagement entre l'écurie et le pilote aux palmarès les plus fournis de l'Histoire du Championnat du monde revêt une importance particulier.

Il a dû faire un choix : 'Où ai-je le plus de chances de gagner le Championnat du monde en 2025, 2026 ou 2027 ?' Et il a répondu : 'Chez Ferrari'.

Dans le cadre d'un entretien avec le Financial Times, Frédéric Vasseur a évoqué le recrutement du septuple Champion du monde en laissant entendre que son avenir pourrait être lié à l'écurie pour les trois prochaines années. "Lewis était un symbole important parce qu'il envoie un message positif au paddock pour l'avenir de l'équipe. Il a dû faire un choix : 'Où ai-je le plus de chances de gagner le Championnat du monde en 2025, 2026 ou 2027 ?' Et il a répondu : 'Chez Ferrari'."

Au-delà du simple fait de savoir si Hamilton dispose bien d'un contrat couvrant trois années, la question reste de savoir si la période évoquée par Vasseur est bien de trois années fermes ou s'il s'agit plutôt, par exemple, d'une année supplémentaire en option, comme cela est souvent le cas. La poursuite de la collaboration peut alors dépendre de l'activation ou non de clauses portant par exemple sur les résultats obtenus.

Toutefois, au-delà de la question contractuelle, Vasseur a rappelé l'intérêt du recrutement de Hamilton dans l'attrait que peut avoir son équipe pour un certain nombre d'ingénieurs actuellement basés en Grande-Bretagne, à l'heure où Adrian Newey demeure sur le marché, même si Aston Martin semble tenir la corde : "Pour nous, [l'arrivée d'Hamilton] est aussi le meilleur moyen d'attirer de bons éléments. Nous avons de bonnes personnes chez Ferrari, mais je veux renforcer l'équipe."

"La plupart des techniciens de F1 se trouvent au Royaume-Uni. Si vous quittez Mercedes à Brackley pour rejoindre Red Bull à Milton Keynes, vos enfants restent à la même école, vous gardez la même maison. Entre le vendredi et le lundi, vous pouvez changer de lieu de travail. En Italie, c'est une autre histoire. Il faut déplacer la famille, c'est un changement de vie. Le choix de Lewis nous aidera."