Verstappen a confirmé sa vision troublée après le crash de Silverstone

La semaine passée, une publication est apparue sur le site de Red Bull, où Max Verstappen revenait sur ses dix plus belles victoires. Au moment d'évoquer le GP des États-Unis 2021, septième de son classement, le Néerlandais avait révélé que ce succès, remporté sous la pression constante de Lewis Hamilton, avait une signification particulière pour lui car il souffrait depuis leur accrochage de Silverstone de problèmes de vision.

"Depuis mon crash de Silverstone, je me battais contre des problèmes de vue, surtout sur les circuits bosselés ou sur ceux où il y avait beaucoup de panneaux publicitaires en bord de piste", déclarait-il ainsi. "Lors de cette course, je ne me suis pas battu uniquement contre Lewis, mais aussi contre une vision floue. C'était comme piloter un hors-bord à 300 km/h ! Je n'ai jamais raconté ça jusqu'à présent, mais pendant quelques tours, ça allait tellement mal que j'ai sérieusement envisagé d'arrêter."

Or, depuis, le top 10 a été réduit, sur le site internet, à un top 9 puisque le passage évoquant le GP des États-Unis 2021 a tout bonnement été supprimé. Outre les interrogations qui ont pu émerger sur le timing de cette révélation, intervenue trois ans après les faits, deux ans et demi après la fin de saison 2021 et quelques jours seulement après la victoire de Hamilton à Silverstone, son retrait a interrogé sur la réalité de la situation du Néerlandais.

Questionné sur le sujet au Hungaoring pour clarifier les choses, Verstappen a toutefois confirmé ses problèmes de vision : "Oui, c'était juste en 2021. Après, c'est parti. Mais le problème est apparu à l'époque. Ce n'est pas quelque chose que je conseillerais aux gens de vivre pendant qu'ils pilotent."

"Mais nous sommes des pilotes de course, nous sommes confrontés à toutes sortes de choses. Tout le monde déambule ici, mais il y a toujours ici et là des gens qui ont de petites blessures ou ce genre de choses. Je veux dire, ce sont des choses qui arrivent."

Verstappen a expliqué que seul sa garde rapprochée était au courant de ce problème, ainsi qu'un "spécialiste", puis il a ajouté : "Ça a été guéri, heureusement. Je ne veux pas entrer dans les détails. Personne n'a besoin de savoir."