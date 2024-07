EL3 - Lando Norris toujours devant, McLaren au dessus du lot

Vendredi, Lando Norris s'est montré le plus rapide des deux séances d'essais libres, suivi de Max Verstappen et Carlos Sainz, ce dernier signant le meilleur temps de la première heure de test. Alors que McLaren et Red Bull sont bien de la partie, Ferrari semble dans une meilleure position malgré la sortie de piste de Charles Leclerc en EL2. Derrière, Mercedes paraît un peu plus en retrait, en difficulté avec les fortes chaleurs du Hungaroring.

Pour cette troisième séance d'essais libres, c'est sous un ciel couvert et avec des températures plus fraîches que la veille, mais toujours élevées (27°C), que les pilotes se sont élancés sur le tracé hongrois. Les deux Red Bull étaient les premières à réaliser un chrono, à plus d'une seconde du meilleur temps de la veille, Max Verstappen prenant les commandes de la séance en 1'18''897.

Après dix minutes de séance, les monoplaces de l'écurie autrichienne étaient les seules en piste, le Néerlandais améliorant son propre chrono d'une demi-seconde en 1'18''312. Jusqu'au quart d'heure, Verstappen monopolisait la piste et enchaînait les tours au volant de sa RB20 évoluée, avant de passer sous la barre des 1'18 (1'17''938). Le triple Champion du monde a ensuite été rejoint par Lance Stroll, Esteban Ocon et Valtteri Bottas.

Au bout de 20 minutes, les dernières monoplaces ont pris la piste au fur et à mesure, Alex Albon s'emparant du meilleur temps, avant de voir George Russell puis Lando Norris signer le tour le plus rapide en 1'16''931. Le Britannique a tout d'abord été rejoint par son coéquipier Oscar Piastri mais Yuki Tsunoda a réussi à s'intercaler entre les deux pilotes McLaren. Avant la demi-heure, c'est Daniel Ricciardo, puis Carlos Sainz qui est venu se loger derrière Norris, à plus de trois dixièmes.

À la mi-séance, George Russell a repris la tête avec un temps en 1'16''826. Mercedes, en difficulté lorsque les températures sont très élevées, semble dans de meilleures conditions en ce début d'après-midi. Le pilote britannique était suivi par les deux McLaren puis les deux Ferrari.

À 20 minutes du terme, les améliorations se faisaient rare, la plupart des monoplaces étant ramenées dans leur stand. Seul Lewis Hamilton a amélioré en revenant à un peu plus de deux dixièmes de son coéquipier. Quelques minutes plus tard, Lando Norris est venu reprendre la tête de la fiche des temps en 1'16''098, rejoint par son coéquipier à 44 millièmes. Malgré un premier virage raté, Max Verstappen est venu se positionner à la troisième place, derrière les deux McLaren.

Un premier drapeau jaune a été agité à cinq minutes du drapeau à damier. Ce dernier a été retiré quelques secondes plus tard après que Lewis Hamilton ait pu repartir, suite à un tête-à-queue dans l'enchainement du deuxième secteur. Aucune amélioration n'a été notée dans les dernières minutes, Lando Norris poursuivant son très bon week-end en signant une seconde fois le meilleur temps. Il est suivi de son coéquipier Oscar Piastri et de Max Verstappen.

GP de Hongrie - Essais Libres 3