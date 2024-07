Hamilton : Mercedes souffre des fortes chaleurs en Hongrie

Après deux succès consécutifs en Autriche avec George Russell puis en Grande-Bretagne avec Lewis Hamilton, Mercedes s'attendait à rencontrer des difficultés en raison des températures très élevées attendues en Hongrie ce week-end. Lors des deux premières séances d'essais libres vendredi, les températures de piste du Hungaroring ont atteint près de 60°C, tandis que les températures de l'air dépassaient les 30°C.

Lewis Hamilton n'a pas fait mieux que la dixième place lors des EL1, avant de se hisser à la septième position lors des EL2. Son coéquipier George Russell s'est classé quatrième puis cinquième lors des deux séances d'essais du vendredi. La W15 s'est avérée difficile à placer dans la bonne fenêtre de réglages dans des conditions plus chaudes et, bien que Hamilton ait estimé que l'équipe avait une idée de ce qu'il fallait changer pour les EL3, le Britannique a noté que l'équipe n'avait pas été "en forme" vendredi.

"Aujourd'hui n'a pas été une bonne journée. Il fait beau et c'est agréable d'être ici, mais nous n'avons pas vraiment été en forme aujourd'hui", a expliqué Hamilton. "La voiture n'était pas bien réglée, mais je pense que nous avons une idée de la raison. Nous allons travailler pendant la nuit mais ce n'est pas la meilleure préparation jusqu'à présent."

"Nous avons procédé à de petites modifications [entre la première et la deuxième séance], mais la voiture est restée pratiquement la même. Il y a une chose particulière que nous avons laissée, que nous allons changer ce week-end et sur laquelle nous devrons probablement revenir."

"Mais tout est relativement proche. Je pense que nous n'avons pas pu adopter le même rythme que les autres aujourd'hui, mais le rythme de course était plutôt bon à la fin. On s'est juste sentis aussi mal que d'habitude quand il fait chaud."

George Russell Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

De l'autre côté du garage, George Russell a déclaré qu'il s'attendait à ce que Lando Norris et Max Verstappen mènent la danse tout au long du week-end, notant qu'en Espagne et en Autriche, Mercedes était "en retard par rapport à ces deux pilotes", tandis que dans les conditions plus fraîches de Silverstone et de Montréal, l'écurie allemande était "en avance sur ces deux-là."

Andrew Shovlin, directeur technique de Mercedes, avait noté après la première séance d'essais libres que des circuits comme le Hungaroring, en particulier par temps chaud, constituaient une faiblesse majeure pour l'équipe. Il a cependant déclaré que c'était une bonne occasion pour l'écurie de faire face à ses défis et d'essayer de trouver une solution à long terme.

"Nous avons toujours un point d'interrogation quant aux performances sur les circuits qui surchauffent l'arrière par temps chaud", a déclaré Shovlin. "Il fera très chaud dimanche. C'est donc sur ce point que nous travaillons. Mais je ne dirais pas que nous sommes favoris ici."



"C'est un bon circuit pour tester cela. Lorsque vous essayez de vous concentrer sur un domaine de performance, comme la surchauffe arrière, le meilleur endroit pour apprendre et comprendre vos problèmes est un circuit qui exacerbe ce problème, même si nous préférerions qu'ils soient tous comme Silverstone. Mais ce n'est pas le cas, et c'est un bon endroit pour travailler sur ce problème."