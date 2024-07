Alpine F1 connaît des débuts "difficiles" au GP de Hongrie

Alors qu'Alpine a déjà calé du côté de Silverstone après quatre GP dans les points, l'entame du week-end du Grand Prix de Hongrie a été loin de la perfection pour l'écurie britannique, dont les pilotes, Esteban Ocon et Pierre Gasly n'ont pas pu faire mieux que 14e et 16e respectivement en Essais Libres 2, repoussés à une seconde de la meilleure marque signée par Lando Norris et à un peu plus de deux dixièmes du top 10.

En cause, les sensations au volant de l'A524 qui sont loin de satisfaire les pilotes. "C'est toujours agréable de retrouver le Hungaroring, un circuit où j'aime piloter et dont je garderai de beaux souvenirs", a d'abord expliqué Ocon, en référence à sa victoire lors de l'édition 2021. "Dans l'ensemble, c'était un vendredi difficile, la voiture ne fonctionnant pas ou ne se comportant pas comme nous le souhaitions après avoir tenté des choses durant les deux séances."

"Nous avons de petites difficultés avec son équilibre et son adhérence sur les courts et les longs relais. La monoplace semblait meilleure avec beaucoup d'essence, mais nous devons nous améliorer dans tous les domaines si nous voulons être compétitifs pour la suite du week-end. Nous devons analyser tout cela et essayer de progresser avant les qualifications demain."

Une opinion partagée par Gasly de l'autre côté du garage Alpine : "C'est un grand plaisir de revenir en Hongrie, même si le début du week-end a été difficile de notre côté. Il faut évidemment composer avec des températures élevées et la voiture n'offrait pas de bonnes sensations aujourd'hui."

"Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons travailler au niveau de l'équilibre et des réglages, donc le travail réalisé ce soir au simulateur de l'usine sera important. Nous n'avons pas encore trouvé le juste équilibre pour la monoplace sur cette piste. Nous en avons davantage à offrir et j'espère que nous pourrons mettre en pratique nos apprentissages demain pour afficher une meilleure forme."