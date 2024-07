Hamilton : Le coming out de Ralf Schumacher envoie "un message positif"

Le 15 juillet dernier, Ralf Schumacher, ancien pilote de Formule 1 et frère de Michael Schumacher, a fait son coming out sur le réseau social Instagram en publiant une photo aux côtés de son compagnon Étienne, accompagnée de ses mots : "La plus belle chose dans la vie, c'est quand vous avez le bon partenaire à vos côtés avec qui vous pouvez tout partager."

Dans l'histoire de la Formule 1, Ralf Schumacher devient le quatrième pilote à dévoiler son homosexualité. Il y a eu tout d'abord Mike Buttler, qui a piloté en F1 entre 1971 et 1973, puis Lella Lombardi, qui a couru entre 1974 et 1976. Le dernier en date était Mário de Araújo Cabral, qui a participé à cinq courses entre 1959 et 1964, mais qui n'a fait son coming out qu'en 2012 à l'âge de 75 ans.

À l'aube du Grand Prix de Hongrie, les pilotes de F1 se sont exprimés et ont apporté leur soutien à la décision de l'ancien pilote allemand. Lewis Hamilton, grand défenseur des droits LGBTQ+, a été l'un des premiers à s'exprimer sur le sujet. Le septuple Champion du monde a notamment couru avec le drapeau LGBT sur son casque lors de Grand Prix, y compris au Moyen-Orient où l'homosexualité est illégale dans certains pays. Pour le pilote britannique, ce coming out montre que la F1 et le sport vont vers le bon chemin, cependant, le parcours est encore long.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo de: Erik Junius

"Je pense que dans le sport, il y a encore un long chemin à parcourir. C'est une chose de dire que c'est accepté, mais c'en est une autre de s'assurer que les gens se sentent à l'aise dans l'environnement. C'est un espace dominé par les hommes et, pour autant que je sache, il est l'un des premiers à être ouvert publiquement. Le sport doit continuer à faire plus pour aider les gens à se sentir plus à l'aise. Pour aider les femmes à être mieux accueillies dans cet espace. Je sais qu'il y a encore beaucoup à faire."

Suite au coming out de Ralf Schumacher, il a été demandé à Lewis Hamilton si cette décision était le fruit d'un changement d'attitude, de mentalité. Le pilote Mercedes a alors rappelé sa décision et celle de Sebastian Vettel de soutenir la communauté LGBTQ+ et de s'engager dans les questions d'inégalité et de diversité au sein de la catégorie reine du sport automobile.

"Je ne sais pas s'il pensait qu'il n'était pas capable de le dire dans le passé. Mais je pense que cela montre simplement que nous sommes à un moment où nous pouvons enfin franchir ce pas et que nous n'avons pas à craindre. Jusqu'à présent, il y a eu des retours positifs de la part des gens, mais c'est une époque différente et cela a changé qui nous sommes."

Ce week-end, la Formule 1 fait son retour en Hongrie pour la 13e manche du championnat du monde. En 2021, alors que le gouvernement hongrois cherchait à adopter des lois interdisant l'enseignement des questions LGBTQ+ aux moins de 18 ans, Hamilton et Vettel avaient montré leur soutien à la communauté.

"Tout a commencé lorsque Seb et moi nous sommes tenus sur la grille ici, luttant contre tous les gouvernements qui sont ici [en Hongrie], en Arabie saoudite et au Qatar. Si Ralf avait senti qu'il allait être capable de faire ces choses peut-être aujourd'hui, cela a peut-être changé son esprit, et même lui qui a franchi cette étape a envoyé un message tellement positif, et les pilotes de course doivent faire de même. Nous avons besoin d'un plus grand nombre de ces personnes pour pouvoir le faire."

Après cet épisode, il a été demandé à Lewis Hamilton ce que la F1 pouvait faire de plus : "C'est une bonne question. Je ne sais pas si je peux trouver une solution moi-même. Mais je sais que c'est le plus souvent une question de conversation. Il faut un dialogue avec les principales parties prenantes et comment nous analysons l'accessibilité."

"Il s'agit d'obtenir des informations de personnes qui se sentent incluses ou non, d'engager la communauté. Donc, c'est facile à faire, vous pouvez faire un questionnaire pour chaque personne qui est ici, juste quelques questions, et leur demander honnêtement ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent qu'il est possible de faire."

"Il y a beaucoup de choses que vous pourriez faire, mais il s'agit d'abord d'en parler et, plutôt que d'ignorer qu'il s'agit d'un problème, d'avoir beaucoup plus de priorités pour en parler et de fixer une tâche à certaines personnes et de se demander comment nous pouvons faire en sorte que les gens se sentent."