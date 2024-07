Leclerc craignait des dégâts "bien plus importants" sur sa Ferrari

S'il y a bien un endroit sur le circuit du Hungaroring où il est préférable de ne pas perdre le contrôle de sa Formule 1, c'est bien au virage 4. Ce gauche, qui s'aborde par une montée au sommet de laquelle se trouve la corde, est en effet l'un des virages les plus rapides du lent tracé magyar mais également l'un des plus piégeux. En sortie, les contraintes sur les monoplaces sont telles que la moindre perturbation peut provoquer un décrochage à haute vitesse.

C'est exactement ce qu'a connu Charles Leclerc lors des EL2 du GP de Hongrie ce vendredi quand, en passant un peu trop fort sur le vibreur à la sortie du virage 4, il a perdu le contrôle de sa Ferrari. Immédiatement envoyée en tête-à-queue, cette dernière a tapé en marche arrière le rail situé sur la gauche de la piste avant de s'immobiliser plus loin, non sans abîmer également l'aileron avant. Toutefois, les dégâts ont semblé plutôt limités par rapport à la vitesse de décrochage de la SF-24.

C'est de ma faute, il s'agit maintenant de rebondir. Jusqu'à présent, la voiture était plutôt bonne.

"Quand je l'ai perdue, j'ai cru que les dégâts seraient bien plus importants", a reconnu Leclerc. "Les dégâts ne sont pas si importants, mais ils étaient suffisants pour ne pas continuer la séance, et ce n'est pas ce que l'on souhaite. Ce qui s'est passé, c'est que je suis passé un peu large sur le vibreur, j'ai eu un décrochage au milieu du virage 4 et j'ai perdu la voiture sur le vibreur. C'est de ma faute, il s'agit maintenant de rebondir. Jusqu'à présent, la voiture était plutôt bonne. Les sensations s'améliorent, nous avons eu une journée plus régulière par rapport aux trois ou quatre derniers week-ends, c'est donc un point positif."

En effet, au-delà des dégâts limités, le roulage a tout de même été très réduit pour Leclerc, classé 18e mais surtout avec une quinzaine de tours de moins que la plupart de ses rivaux. Il espère pouvoir récupérer ce temps perdu lors des EL3, qui se dérouleront à partir de 12h30 ce samedi, tout en surfant sur les bonnes sensations ressenties jusqu'ici.

"Malheureusement, avec cette erreur, le temps de piste a été écourté. J'espère que nous pourrons récupérer cela en EL3. Je ne voudrais pas trop m'emballer, mais les sensations sont bonnes. On est encore derrière McLaren, mais McLaren semble être très fort ce week-end. Les sensations sont bonnes, c'est toujours bon signe. Maintenant, nous devons tout mettre en place et j'espère que nous y parviendrons."