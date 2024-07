Comment Mercedes a fait face aux problèmes de son sponsor CrowdStrike

Mercedes a expliqué indiqué que la situation était revenue à la normale juste avant le début du roulage ce vendredi après les incidents survenus dans la matinée à la suite de la défaillance informatique mondiale provoquée par CrowdStrike.

Une erreur dans une mise à jour logicielle déployée par la société américaine de cybersécurité CrowdStrike a affecté les machines fonctionnant sous Windows dans le monde entier, ce vendredi matin. Les problèmes ont provoqué l'apparition du fameux écran bleu qui n'indique rien de bon ("blue screen of death") sur les machines concernées. Des banques, des compagnies aériennes et des chaînes de télévision ont toutes été confrontées à des problèmes qui ont entraîné l'arrêt temporaire de leurs systèmes.

CrowdStrike est un sponsor de l'équipe Mercedes et, comme celle-ci utilise son logiciel, elle a également connu des problèmes avec les ordinateurs qu'elle utilisait. Pour résoudre le problème, il fallait revenir, sur chaque machine sous Windows, à la version précédente du logiciel, ce qui était simple à faire mais prenait du temps.

Mercedes a dû s'acquitter de cette tâche ce vendredi matin, en procédant au retour en arrière sur chacun des ordinateurs utilisés sur le circuit et à l'usine. Les derniers ordinateurs qui ont été traités sont ceux qui se trouvaient sur le muret des stands, car ils n'étaient pas indispensables avant le début de la première séance d'essais. Il est toutefois entendu qu'au moment où les essais ont commencé à 13h30, heure locale, tout ce travail avait été accompli et il n'y a donc pas eu d'impact sur le déroulement de la séance.

Andrew Shovlin, responsable de l'ingénierie de piste chez Mercedes, a déclaré que les conséquences du problème sur le déroulement de la course avaient été quasiment nulles et que tout était en ordre pour le reste du week-end.

"Nous avons bénéficié d'un excellent soutien de leur part et de celle de tous nos partenaires", a-t-il déclaré. "Nous avons dû faire un peu de travail. Nous avons beaucoup d'ordinateurs dans le garage, sur le muret des stands et ici, et ils avaient tous besoin d'une mise à jour. Mais nous y avons travaillé. L'impact en EL1 a été minime, voire nul. Cela a donc créé un peu de travail, mais la situation est maintenant rétablie."

Andrew Shovlin Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Acronis, sponsor de longue date en sport automobile, qui a travaillé en F1 et qui sponsorise actuellement Hendrick Motorsports en NASCAR, a déclaré que la solution provisoire au problème de la mise à jour de CrowdStrike, à savoir le retour à la version précédente du logiciel, était loin d'être idéale.

Kevin Reed, directeur de la sécurité informatique d'Acronis, a déclaré : "La récente panne de CrowdStrike semble provenir d'un bug dans leur agent EDR, qui n'a malheureusement pas été testé de manière approfondie. Cela a entraîné une perturbation généralisée, car de nombreuses installations ont été touchées dans le monde entier."

"La mise à jour défectueuse nécessite une intervention manuelle pour être résolue, notamment en redémarrant les systèmes en 'mode sans échec' et en supprimant le fichier du pilote défectueux. Ce processus est fastidieux et laisse les systèmes vulnérables dans l'intervalle, ce qui peut favoriser les attaques opportunistes."