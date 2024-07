Gasly et Ocon déplorent la "grosse erreur" stratégique d'Alpine

Dans un week-end qui avait bien mal démarré pour l'écurie Alpine, la pluie tombée avant et pendant les qualifications ressemblait à une sorte de lueur d'espoir pour Esteban Ocon et Pierre Gasly. Les deux hommes étaient respectivement 10e et 12e de la Q1 lorsque le drapeau rouge a interrompu la séance suite à l'accident de Sergio Pérez.

Les conditions avaient empiré dans les instants précédant ce crash et la pluie est tombée de plus belle au début de l'interruption avant de se calmer. Quand la séance a repris, il ne pleuvait plus et une grande partie des pilotes sont sortis en pneus slicks malgré tout pour tenter de profiter de conditions qui allaient s'améliorer. En fait, seul Alpine a fait le choix de ne pas refaire sortir ses monoplaces ; une décision qui s'est avérée désastreuse puisque les temps se sont sensiblement améliorés et la hiérarchie a été bouleversée, les A524 étant finalement renvoyées aux deux dernières positions sur la grille.

Logiquement, après la séance, les mines étaient sombres côté pilotes, Pierre Gasly se montrant particulièrement agacé par la situation. "L'équipe a tout simplement fait une erreur et ça nous coûte très cher aujourd'hui, oui", a-t-il lancé au micro de Canal+. Estimant qu'il s'agissait "complètement" d'une occasion manqué, il a ajouté : "Ce sont des choses dont on discutera en interne, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ce n'est clairement pas ce qu'il fallait faire."

Même constat du côté d'Esteban Ocon, toujours pour Canal+, même si le vainqueur du GP de Hongrie 2021 a bien tenté d'offrir à l'écurie qu'il quittera en fin d'année une petite circonstance atténuante : "Non, [l'équipe n'a] pas vraiment [demandé l'avis des pilotes]. La situation, c'était qu'on n'allait pas ressortir parce qu'il n'y avait pas de DRS. Donc, je pense qu'on a sous-estimé, tout simplement, l'amélioration de piste et c'est une grosse erreur stratégique aujourd'hui. Ça fait deux fois, deux week-ends de suite, qu'on fait des erreurs comme ça alors qu'on en faisait jamais. On était 10e et 12e sur ce run, donc on avait réussi à faire des beaux tours et à se mettre dans une position forte, il n'y avait aucune raison de prendre le risque."

"Maintenant, l'équipe a décidé de le faire, il ne nous restait qu'un train de tendres, c'est aussi compréhensible de ce côté-là parce qu'on n'en aurait pas eu pour la Q2. Mais bon, c'était mieux de se qualifier en Q2 que de rester au garage et de perdre le tout parce que je pense qu'il y avait quand même mieux à jouer que ce qu'on a fait, malgré le fait que ça reste un week-end difficile. Donc erreur stratégique."