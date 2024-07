Qualifs - Norris en pole position, incompréhension chez Alpine

Après trois séances d'essais libres qui ont vu les McLaren être les plus rapides sur le tracé du Hungaroring, c'est l'heure des qualifications pour les 20 pilotes engagés dans le Championnat du monde de Formule 1. Même si Lando Norris et Oscar Piastri se sont montrés les plus performants plus tôt dans la journée lors de la dernière heure d'essais, Max Verstappen, George Russell et Carlos Sainz peuvent être des prétendants sérieux à la pole position.

Historiquement, quatre pilotes actuellement sur la grille ont déjà réalisé une pole position sur le tracé hongrois. Max Verstappen et George Russell se sont imposés une seule fois en séance de qualifications, deux fois pour Fernando Alonso tandis que Lewis Hamilton reste le maître absolu dans l'exercice avec neuf pole positions en Hongrie.

Q1 - Ricciardo le plus rapide, Pérez dans le mur

Il a légèrement plu sur le tracé du Hungaroring avant la séance de qualifications, mais pas assez pour chausser des pneus intermédiaires. L'ensemble des pilotes se sont donc élancés en pneus tendres en ce début de Q1. Nico Hülkenberg a été le premier pilote à réaliser un tour chrono, mais prudent, en 1'20''585. Le temps réalisé par le pilote Haas a été battu par chaque pilote, passage après passage, Lewis Hamilton se montrant le plus rapide en 1'17''087.

Alors qu'une légère pluie a commencé à faire son apparition, les pilotes sont pressés de réaliser un tour chrono, Logan Sargeant étant le premier pilote à se faire piéger dans le virage 1. Le pilote américain a bloqué ses quatre roues avant d'aller percuter légèrement le mur en face de lui.

Toujours équipés de pneus tendres, les Alpine ont pu s'extirper de la zone rouge avant que Pérez ne mette fin à un week-end qui se passait très bien pour le Mexicain. Le pilote Red Bull a perdu le contrôle de sa monoplace à l'entrée du virage 8, terminant son tour dans le mur. Le pilote va bien et le drapeau rouge a donc logiquement été agité.

VIDÉO - La sortie de piste de Sergio Pérez en qualifications

À la relance, il restait un peu plus de six minutes pour valider le passage en Q2. George Russell était le pilote des top teams le plus menacé, à la 14e position, mais le Britannique est parvenu à progresser et est remonté au dixième rang. Seulement la piste s'est fortement améliorée et tous les pilotes du fond de classement ont réalisé des meilleurs chronos, Daniel Ricciardo prenant le meilleur temps en 1'17''050. Les Alpine s'élanceront en fond de grille après ne pas s'être relancées tandis que George Russell est le pilote qui s'est fait le plus piéger en cette fin de Q1.

Les éliminés en Q1 : Pérez, Russell, Zhou, Ocon, Gasly

Q2 - Norris toujours présent, Hamilton a eu très chaud

En début de Q2, Carlos Sainz était le seul pilote en piste. Le pilote Ferrari a signé un premier temps en 1'17''028, déjà plus rapide que le temps de Ricciardo en Q1. C'est ensuite Hamilton puis Verstappen qui a pris les commandes en 1'15''770. Oscar Piastri est le pilote qui s'est rapproché le plus du Néerlandais à seulement 15 millièmes. Carlos Sainz pointait à un peu plus d'un dixième tandis que Fernando Alonso, quatrième, était à quatre dixièmes de la tête. Dans le même temps, Ricciardo n'avait toujours pas réalisé de tour rapide.

À trois minutes du terme, les pilotes se sont relancés pour un dernier run. Leclerc est tout d'abord remonté au quatrième rang, derrière son coéquipier, avant de voir Lando Norris signer le meilleur temps en 1'15''540. Lewis Hamilton, dixième, a eu très chaud pour se qualifier en Q3. Le Britannique s'est raté dans son dernier tour rapide mais aucun des pilotes derrière lui n'a pu faire mieux. Les deux Visa Cash App RB et les deux Aston Martin ont réussi à s'extirper de la Q2.

Les éliminés en Q2 : Hülkenberg, Bottas, Albon, Sargeant, Magnussen

Q3 - Norris en pole position, grosse frayeur pour Tsunoda

Max Verstappen est le premier à s'élancer dans cette dernière partie des qualifications. Le Néerlandais effectue un tour très rapide en 1'15''555, suivi par Piastri puis Sainz. La troisième place est récupérée par Hamilton, puis Leclerc à plus de trois dixièmes du pilote Red Bull. Cependant, c'est Norris qui se dirige vers la pole position en prenant le meilleur temps provisoire en 1'15''227, plus de trois dixièmes devant Verstappen.

À cinq minutes de la fin de cette séance de qualifications, Oscar Piastri s'est relancé en remontant au second rang derrière son coéquipier, à 22 millièmes. Max Verstappen a amélioré son propre chrono mais sans évoluer au classement. Dans le même temps, Yuki Tsunoda a provoqué un drapeau rouge en allant taper le mur à la sortie du virage 5. Trop large, le pilote japonais, est venu sauter sur le bord du bac, faisant décoller sa VCARB, avant d'aller percuter le mur. Le pilote va bien mais la voiture moins.

VIDÉO - L'impressionnant accident de Yuki Tsunoda à Budapest

La séance a donc été relancée pour seulement deux petites minutes, Lando Norris menant le train des sept dernières voitures en compétition puisqu'Alonso et Verstappen ne sont pas repartis. Au final aucun pilote n'a signé de tour rapide, à l'exception de Ricciardo qui est passé devant son coéquipier. Lando Norris signe donc une nouvelle pole position cette saison. Il devancera Oscar Piastri et Max Verstappen sur la grille de départ.

GP de Hongrie - Qualifications

Q1

Q2

Q3