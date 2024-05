Hamilton : "Ce serait un privilège de travailler avec Newey"

Lewis Hamilton ne s'en cache pas, il place Adrian Newey en tête de liste de ceux avec qui il aimerait travailler en Formule 1. L'ingénieur britannique va quitter Red Bull et sera libre de rejoindre le projet de son choix en 2025, ce qui alimente les rumeurs, dont celle d'une éventuelle arrivée chez Ferrari. La même Scuderia que le septuple Champion du monde rejoindra à l'issue de son contrat avec Mercedes.

Interrogé sur cette perspective dans le paddock de Miami, Lewis Hamilton admet une forme d'excitation mais se tient à l'écart de toute spéculation, alors que l'on ignore encore si la constitution d'une telle "dream team" deviendra réalité dans quelques mois où si elle restera au stade d'hypothèse forte.

Évoquant des "conversations privées" en refusant de dire si un recrutement d'Adrian Newey a été abordé lorsqu'il a négocié son arrivée chez Ferrari, le Britannique admet toutefois : "Si je devais faire une liste de gens avec qui j'adorerais travailler, il serait absolument tout en haut."

"Adrian a une telle histoire, un tel palmarès", observe-t-il. "Il a fait un travail remarquable tout au long de sa carrière auprès des équipes, et grâce à toutes ses connaissances, ce serait un atout formidable. Ils [Ferrari] ont déjà une grande équipe. Ils ont déjà fait d'énormes progrès, des avancées énormes, et leur voiture est plus rapide cette année. Ce serait un privilège de travailler avec lui."

"Pour l'instant, rien ne change [pour moi] parce que je ne sais pas ce que réserve l'avenir. Tout ce que je sais, c'est que je vais rejoindre une écurie extrêmement enthousiaste et motivée. Et qui, comme je l'ai dit, fait un excellent travail actuellement, et a une histoire incroyable. Rien n'a vraiment changé jusqu'à présent."

Je ne m'attends pas à ce que Red Bull arrête de construire d'excellentes voitures.

Lewis Hamilton et Adrian Newey n'ont jamais collaboré dans la même écurie, puisque le directeur technique avait déjà quitté McLaren quand le pilote a fait ses grands débuts en F1 lors de la saison 2007.

"Je crois que c'était une évolution de sa voiture", se remémore-t-il. "Je suis arrivé juste après qu'il soit parti, donc la voiture avait évolué en partant d'un concept sur lequel il avait travaillé. Je me suis senti privilégié d'avoir eu la chance de toucher à quelque chose sur quoi il avait travaillé."

Quelle que soit la décision d'Adrian Newey pour son avenir, et en dépit de la perte que son départ constitue pour Red Bull alors que l'écurie de Milton Keynes domine outrageusement la F1 depuis trois saisons maintenant, Lewis Hamilton n'est pas pour autant certain de voir l'équipe autrichienne en souffrir dans des proportions inconsidérées.

"Il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de gens dans l'ombre, il n'y a pas qu'une seule personne clé", insiste-t-il. "Ce n'est pas qu'une personne. C'est toute une équipe qui fait le boulot. On peut imaginer qu'avec toute l'expérience qu'il apporte à l'équipe, les gens avec qui ils travaillent continueront à faire un boulot incroyable. Je ne m'attends pas à ce que Red Bull arrête de construire d'excellentes voitures à l'avenir. Mais n'importe quelle écurie serait chanceuse d'avoir l'opportunité de travailler avec lui."

Photos - Jeudi à Miami

