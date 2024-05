Pérez : "Où qu'il aille, Newey aura un impact immédiat"

Alors que sa domination en tête des deux championnats après cinq Grands Prix devrait témoigner d'une situation au beau fixe, Red Bull aborde le week-end de Miami avec les regards braqués sur l'écurie. Et pour cause, après la nouvelle officialisée mercredi, c'est le nom d'Adrian Newey qui est sur toutes les lèvres. D'ores et déjà mis à l'écart du bureau d'études, le directeur technique va peu à peu prendre du recul, même s'il accompagnera encore l'équipe sur certains circuits, avant de s'en aller pour de bon au premier trimestre 2025.

La destination que choisira le Britannique (s'il n'opte pas pour autre chose que la Formule 1) suscite énormément de commentaires avec, ces dernières heures, Ferrari qui revient inlassablement. Premier membre de l'écurie Red Bull à s'exprimer publiquement dans le paddock de Miami, lors de la traditionnelle conférence de presse du jeudi, Sergio Pérez n'a en tout cas aucun doute : Adrian Newey sera un atout capable d'influencer le court terme pour les heureux élus.

"Adrian, avec l'expérience qu'il a, a énormément contribué à la philosophie de Red Bull", rappelle le Mexicain. "Je suppose qu'il aura un impact immédiat peu importe où il va et peu importe ce qu'il fait. C'est quelqu'un de très intelligent et qui travaille très dur. Travailler avec Adrian, c'est travailler avec quelqu'un qui est bien plus qu'un designer : il peut même influencer la stratégie, les réglages, avoir une influence sur le week-end de Grand Prix. Alors l'avoir près de soi lors d'un week-end était génial. C'est une individualité forte et où qu'il aille, il aura un impact immédiat. Mais c'est aussi tout un groupe de personnes qu'il devra avoir autour de lui."

À titre personnel, alors qu'il évolue chez Red Bull depuis 2021 et cherche à prolonger son contrat au-delà de la saison en cours, Sergio Pérez reconnaît volontiers que "ce n'est évidemment pas l'idéal de voir quelqu'un comme Adrian s'en aller". Il accorde en revanche toute sa confiance au directeur d'écurie Christian Horner pour s'assurer de maintenir la structure de Milton Keynes au meilleur niveau.

"Il a été formidable pour notre équipe et c'est aussi devenu un très bon ami", souligne-t-il. "Après 20 ans chez Red Bull, il veut probablement faire autre chose et c'est normal. Je pense que Red Bull est un endroit formidable avec une organisation forte, avec Pierre [Waché], Enrico [Balbo], Ben [Waterhouse]. Je pense que tout le département aéro est très fort et je pense que nous regardons vers l'avenir. On a vu par le passé que quand de grands noms s'en vont, les grandes équipes continuent d'exister, car ça ne dépend pas d'un seul individu. C'est toute une organisation, et je pense que Christian a fait un excellent travail pour préparer la prochaine génération à ce qui va se passer chez Red Bull."

"Je pense que Christian et toute l'équipe s'étaient préparés à un jour comme celui-ci, au fait de perdre des individualités, mais c'est une grande entreprise et même si c'est un membre clé, il y a toute une équipe aussi autour de lui. [...] Je pense que tout le monde est pleinement investi dans l'équipe, et nous faisons à nouveau une saison incroyable. L'avenir semble brillant pour l'équipe, et c'est normal de vivre ce genre de changement, de perdre des gens. L'écurie reste vraiment forte et je ne m'attends pas à davantage de changements à cet égard."

Photos - Jeudi à Miami