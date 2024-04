Le programme du GP de Miami F1 2024

Le Grand Prix de Miami est la sixième manche de la saison 2024 de Formule 1 et le second des six week-ends au format Sprint qui auront lieu cette année.

Horaires et programme TV du GP de Miami 2024

Pour le public français, il faudra compter sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end. Il y a six heures de décalage avec la Floride.

DATE SÉANCE HORAIRES (EN FRANCE) CHAÎNE TV (EN FRANCE) Vendredi 3 mai Essais Libres 1 18h30 - 19h30 Canal+ Sport Qualifs Sprint 22h30 - 23h14 Canal+ Sport Samedi 4 mai Sprint 18h00 Canal+ Sport Qualifications 22h00 - 23h00 Canal+ Dimanche 5 mai Course 22h00 Canal+

Infos et palmarès du GP de Miami F1

L'Autodrome International de Miami serpente autour du Hard Rock Stadium de Miami Gardens, une ville située dans l'agglomération de Miami. C'est l'un des 12 circuits différents situés aux États-Unis à accueillir le championnat depuis sa création en 1950, avec Indianapolis, Sebring, Riverside, Watkins Glen, Long Beach, Caesars Palace (Las Vegas), Détroit, Dallas, Phoenix, Austin et la seconde itération de Las Vegas.

Le tracé en lui-même se veut urbain, mais il est en réalité situé principalement sur une aire où il n'y a habituellement pas de voies de circulation, ce qui lui donne donc un caractère assez atypique pour un circuit en ville, dans la mouvance des tracés urbains modernes incarnés par Djeddah ou, au moins virtuellement, par Hanoï.

Après avoir dépassé Sergio Pérez, Max Verstappen avait remporté la première de ses 10 victoires consécutives en 2023.

Après le premier virage, une première portion technique à haute vitesse attend les pilotes, avec des esses rapides, avant une longue phase de pleine charge puis la seule section véritablement lente de la piste entre les virages 12 et 16, avec le fameux passage sous l'autoroute. Une longue ligne droite les ramène ensuite vers les derniers virages qui marquent le début d'une phase d'accélération menant jusqu'à la ligne droite de départ/arrivée.

Longue de 5,412 km et composée de 19 virages, la piste de Miami devra être parcourue à 57 reprises en course, pour une distance totale de 308,484 km.

Les records F1 du circuit de urbain de Miami

Record de la pole Sergio Pérez Red Bull 1'26"841 (moy. : 224,355 km/h) 2023 Meilleur tour en course Max Verstappen Red Bull 1'29"708

(moy. : 217,185 km/h) 2023

Les derniers polemen et vainqueurs du GP de Miami F1

Édition Poleman Vainqueur 2023 Sergio Pérez Max Verstappen 2022 Charles Leclerc Max Verstappen

Météo à Miami

Si la météo des deux premières journées s'annonce clémente à ce stade des prévisions, avec un ciel nuageux et un maximum de 28°C attendu, le dimanche pourrait éventuellement être marqué par des averses orageuses.

Course suivante : Grand Prix d'Émilie-Romagne (17-19 mai)

Retrouvez le calendrier F1 2024 complet