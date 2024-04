VCARB va débarquer à Miami avec des évolutions

Visa Cash App RB et Haas sont en lutte pour s'assurer la suprématie sur la seconde partie de tableau en F1, dans le peloton des écuries à la chasse du top 5 formé par Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes et Aston Martin.

Cette Formule 1 à deux vitesses ne permet pas aux écuries figurant parmi les cinq dernières de pouvoir espérer une grosse moisson de points dans des courses au scénario linéaire. Aussi, la moindre opportunité doit être saisie et il faut donc se trouver en position d'être le premier à pouvoir en profiter.

VCARB mène actuellement les débats derrière le top 5 au classement constructeurs, avec sept points inscrits depuis le début de la saison contre cinq pour Haas. Le double abandon du GP de Chine, alors que ses pilotes n'y pouvaient rien et que l'écurie semblait en position d'inscrire de bons points, a été un coup dur.

Pour tenter de valider sa position de meneur de ce peloton, la structure italienne va apporter à Miami des évolutions, en espérant profiter de cette épreuve au format sprint pour maximiser ses opportunités.

S'adressant à Motorsport.com au sujet de la bataille du milieu de peloton, le patron de l'équipe, Laurent Mekies, a déclaré : "Nous aurons une mise à jour à Miami pour nous permettre d'essayer de continuer à 'surfer' sur l'avant du peloton. Rien n'est garanti dans ce groupe. Je suis sûr que nos concurrents apporteront eux aussi des nouveautés et qu'il faudra réussir le week-end pour pouvoir se hisser jusqu'à la dixième place."

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

En dépit d'un rythme semblant globalement meilleur que celui de Haas sur les cinq premières manches de la campagne 2024, la différence de points n'est pas énorme. Pour Mekies, l'écart entre les deux structures est faible et le Français n'est pas véritablement certain que son écurie ait le contrôle sur cette lutte.

"Nous n'avons jamais été sûrs d'avoir la voiture la plus rapide des cinq [équipes de fond de classement]. Nous y sommes parvenus pour un demi dixième en Australie, un demi dixième au Japon et nous avons échoué d'un dixième et demi en Chine. En course, nous étions probablement à égalité, si ce n'est avec un demi dixième d'avance. Nous n'avons donc jamais été en confiance. C'est une bataille à chaque fois."

"Mais c'est un exercice fantastique pour tout le monde. C'est un superbe entraînement pour l'équipe, qui doit être très performante le week-end, et il faut réaliser une course solide à tous points de vue. C'est seulement en faisant cela que vous obtenez un point. Dès que l'un de ces éléments, qu'il s'agisse de la gestion des pneus, de la stratégie ou de quoi que ce soit d'autre, se détériore, vous perdez ce point."

Avec Jonathan Noble