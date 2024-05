Gasly refuse de s'étendre sur son avenir chez Alpine

Nico Hülkenberg a signé chez Audi, est-ce que ça change quelque chose pour vous ?

Ça ne change rien à mes projets. Non, ça ne change rien. Je pense que vous êtes au courant de la situation sur le marché des transferts. Pour l'instant, je n'ai rien à annoncer.

Qu'attendez-vous d'autre de la part de l'équipe pour votre avenir ? Il y a David Sanchez qui arrive, ce doit être un bon signal...

Oui, il y a de bonnes recrues dans l'équipe. Nous savons que cette voiture n'est pas bien née. Il arrive que certaines années ça marche, et d'autres on se trompe. Je pense que le plus important est la manière dont nous réagissons à ça. Donc j'ai conscience que ça prend du temps. On ne peut pas s'attendre à un changement énorme en très peu de temps, mais j'ai le sentiment que nous avons maintenant suffisamment de données pour repérer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Après, ça dépend de la manière dont on s'y prend, car nous sommes déjà en mai... Non seulement pour ce qu'il est possible de faire cette saison, mais aussi l'année prochaine, et en même temps pour 2026, ce qui va demander beaucoup de travail et une voiture entièrement nouvelle. Il y a donc énormément de choses à prendre en compte. Mais je vois tous les processus en cours à l'usine. Je sais que ça va prendre du temps, mais il est important de réagir et de ne pas rester avec ce que l'on a aujourd'hui et qui n'est pas assez compétitif.

Il y a les chronos, mais aussi les progrès en coulisses, plus durs à vraiment percevoir pour savoir si ça va dans la bonne direction. Y a-t-il des choses positives ?

Oui, clairement. En coulisses, c'est un peu dur parfois, parce que l'équipe progresse dans de nombreux domaines différents. Ça ne se voit pas en piste et c'est parfois dur pour les gars, car tout le monde consent énormément d'efforts. Pour l'instant, le concept de voiture que nous avons ne fonctionne pas. Et ça ne veut pas dire que nous faisons tout mal. Nous faisons beaucoup de choses bien. Mais il y a ces points cruciaux à régler pour débloquer de la performance.

Essayez-vous déjà d'obtenir des informations sur le programme moteur pour 2026 ?

Ce serait stupide de ne pas le faire. C'est évidemment quelque chose de très important, surtout au moment de regarder vers l'avenir, pour s'assurer d'être dans une voiture compétitive. Je vois les progrès. Ça n'enlève rien à la concentration qu'il y a pour ce que l'on fait aujourd'hui, mais c'est bien sûr quelque chose que je suis de près à l'usine.

Diriez-vous que maintenant, la priorité est de rester chez Alpine ?

Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. J'en dirai plus quand il y aura quelque chose à annoncer. Pour l'instant, pas de commentaire.

Avez-vous une date butoir à titre personnel ?

No comment.

En avez-vous une ?

Interprétez ma réponse comme vous le voulez, mais je ne m'étendrai pas sur la situation contractuelle.

Mais d'une manière générale, on s'attend à ce que tout se règle plus vite que les années précédentes, car Hülkenberg et Hamilton ont déjà fait des annonces, ce qui est inhabituel...

J'ai dit que je ne ferai aucun commentaire à ce sujet. Comme je l'ai dit, on s'en occupe, et vous connaissez les différentes situations.

Propos recueillis par Fillip Cleeren

