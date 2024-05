Seidl a été "un facteur déterminant" pour attirer Hülkenberg chez Audi

S'il a encore une longue saison devant lui à boucler avec Haas, c'est dans la peau d'un futur pilote Audi que Nico Hülkenberg est arrivé jeudi dans le paddock de Miami. Quelques jours après sa signature pour la marque aux anneaux, qui le verra intégrer dès 2025 l'écurie Stake F1 pour une année de transition avec Sauber, le pilote de 36 ans est revenu sur une décision facile à prendre, même s'il menait parallèlement des discussions pour prolonger l'aventure chez Haas.

"Pour être franc, c'est du bonheur", souligne-t-il. "Je suis heureux et, vous savez, je pense que c'est la récompense d'un bon travail, que mon équipe et moi avons fourni. C'est à mettre au crédit de l'année et demi qui vient de s'écouler depuis mon retour."

"Bien sûr, j'ai commis des erreurs, mais en moyenne, la performance était au rendez-vous. C'est toujours le meilleur argument, le plus convaincant. Donc je suis tout simplement heureux que les choses soient ainsi. Je sais aussi combien je me suis investi et combien j'ai travaillé pour ça. C'est un bon état d'esprit par rapport à ce que j'ai connu fin 2019. Je prends, je le vis sans doute en en étant davantage conscient, en en profitant plus, car il y a les bons et les mauvais jours."

Seidl "franc et direct" avec Hülkenberg

Andreas Seidl. Photo de: Sauber

Nico Hülkenberg a été séduit par de nombreux aspects, à commencer par la perspective de redevenir pilote d'usine, mais aussi par les moyens mis en œuvre par Audi. Surtout, le fait que le projet soit mené par Andreas Seidl, qu'il a eu comme patron chez Porsche aux 24 Heures du Mans quand il s'y est imposé en 2015, a joué un rôle crucial.

"C'est un facteur déterminant", reconnaît-il. "C'est un des décideurs, une des personnes clés dans le management d'Audi. Donc c'est évidemment lui qui a pris la décision. C'est quelqu'un de très franc et direct avec moi."

"Je me souviens qu'en 2020, quand il y avait le Covid avant le début de la saison et que je n'étais pas sûr de savoir quoi faire, je lui ai téléphoné. Il était chez McLaren et je lui ai demandé comment ça se présentait chez eux, s'il pouvait y avoir une chance pour moi. Il a été franc en me disant de ne pas me faire d'illusions, que ça n'arriverait pas. Deux ans plus tard, c'était très différent. Il voulait vraiment me faire signer."

Interrogé sur les ambitions qu'il nourrit en rejoignant un tel projet, Nico Hülkenberg ne les minimise pas, tout en étant conscient de ce qui, dans son profil, a incité le constructeur allemand à faire appel à lui.

"Comme toutes les écuries ici, ils ont un plan", précise-t-il. "Ils ont évidemment de grandes ambitions. C'est un immense projet, avec d'énormes ambitions. Quand on court pour un constructeur, il y a toujours beaucoup d'attentes, naturellement. Mais ils redoublent d'efforts, comme toutes les écuries de pointe le font."

"Je pense qu'ils apprécient mon expérience, probablement aussi mon jugement et mes sensations dans la voiture pour le setup, le fait de pousser l'équipe à faire du développement. C'est aussi une très, très grosse opportunité pour moi, avec également des attentes et énormément de travail à fournir."