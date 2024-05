Ricciardo : Discuter avec Stroll "ne mènera nulle part"

Deux semaines après l'accrochage polémique survenu entre Daniel Ricciardo et Lance Stroll au Grand Prix de Chine, les deux pilotes camperont probablement sur leurs positions. Néanmoins, l'Australien a rapidement retrouvé son calme et, s'il assure être passé à autre chose, il précise qu'il se montrera toujours ouvert à un geste du Canadien. Seulement il n'y croit pas une seconde et ne cherche pas non plus à provoquer à tout prix cette situation, persuadé que le pilote Aston Martin ne reconnaîtra pas être responsable de l'avoir heurté par l'arrière dans un ralentissement général peu avant le restart.

"Je suis de meilleure humeur parce que nous sommes de retour sur un circuit", rassure Daniel Ricciardo avec son légendaire sourire dans le paddock de Miami ce jeudi. "J'étais évidemment très frustré. N'importe quel abandon est frustrant, mais celui-ci l'était encore plus. Quand on ne voit pas le drapeau à damier, on veut recommencer une course, revenir dans la voiture. Et je suis vraiment content que ce soit un week-end sprint car il y a deux courses. Je suis heureux d'être là."

Daniel Ricciardo précise de ne pas avoir échangé avec Lance Stroll depuis l'incident et, interrogé sur le besoin de le faire, il doute : "Je dirais que non, parce que j'ai le sentiment que ça ne mènera nulle part. S'il se contente de dire que c'est sa faute ou quelque chose comme ça, OK, je peux accepter des excuses. Je ne suis pas un connard à ce point. Mais le fait est qu'il n'y a même pas ça. Il pense clairement qu'il n'a rien fait de mal, donc j'imagine qu'il n'y a pas grand-chose à dire."

"Si on est assis l'un à côté de l'autre demain au briefing des pilotes et qu'il veut discuter, je ne vais pas l'ignorer ou quoi que ce soit d'autre", ajoute-t-il, estimant qu'il serait très simple de solder définitivement cette affaire. "Si j'étais à sa place, je dirais au moins que je suis désolé, que je regardais ailleurs, ou que tu as freiné très fort et que ça m'a pris par surprise. Juste quelque chose. Mais ça va, je suis clairement passé à autre chose. On en parle maintenant mais je suis passé à autre chose."

Photos - Jeudi à Miami

65