David Sanchez devient directeur technique d'Alpine

Il y a très exactement un mois, McLaren annonçait le départ de David Sanchez. Arrivé en janvier, l'ingénieur français devait occuper le poste de directeur technique en charge du concept et de la performance de la monoplace mais très vite, il est apparu que ses fonctions ne correspondaient pas à ce qui avait été envisagé et les deux parties ont préféré se séparer.

Alpine a sauté sur l'occasion et a annoncé ce jeudi la nomination de David Sanchez au poste de directeur technique exécutif. Il retrouve ainsi sa première équipe puisqu'il a rejoint la F1 en 2005 dans la structure d'Enstone, alors nommée Renault. Il est ensuite passé une première fois chez McLaren puis chez Ferrari, où il a dirigé le département aérodynamique puis a été responsable de la conception, jusqu'à l'an passé.

Chez Alpine, Sanchez supervisera les performances, de l'ingénierie et de l'aérodynamique, en coordonnant les rôles récemment pris à la direction technique dans chacun de ces domaines par Ciaron Pilbeam, en charge de la performance, Joe Burnell, responsable de l'ingénierie, et David Wheater, qui gère l'aérodynamique, à la suite des départs du directeur technique Matt Harman et de l'aérodynamicien en chef Dirk de Beer. Sanchez rendra directement compte à Bruno Famin, le patron de l'équipe.

"Je suis enthousiasmé par ce défi chez Alpine", déclare David Sanchez, qui rejoint une équipe en pleine reconstruction. "J’ai hâte de retravailler à Enstone, où j’ai entamé ma carrière en Formule 1. Cette équipe a toujours pu compter sur l’implication de personnes fantastiques et il y a tellement de potentiel à libérer. Une tâche immense nous attend pour améliorer les performances en piste et ce type de challenge me motive. Je suis pleinement prêt à m’y mettre et je suis impatient de retrouver les équipes techniques d’Enstone-Viry avec un seul but, celui de rapporter des succès réguliers à cette grande écurie."

Alpine semble avoir trouvé la dernière pièce du puzzle pour recomposer son équipe technique. "Je suis ravi d’accueillir David de nouveau à Enstone, où il a commencé sa carrière en 2005", rappelle Bruno Famin. "Il s’agit d’une nomination clé pour nous assurer d’optimiser tout ce que nous faisons en tant qu’équipe et de nous concentrer sur les bons domaines de performance. Il est évident que les performances de la voiture et la trajectoire de développement n’ont pas évolué à un rythme suffisant par rapport à nos ambitions collectives. Nous sommes impatients d’accueillir David et de travailler d’arrache-pied ensemble pour atteindre le succès ultime."