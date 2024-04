Szafnauer réplique aux reproches de Famin chez Alpine

"La voiture que nous avons aujourd'hui est le résultat de la gestion précédente." Une phrase lancée par Bruno Famin il y a dix jours dans une longue interview visant à rassurer après les rumeurs de mise en vente de l'écurie Alpine. Une sortie qui, aussi, a provoqué un droit de réponse de son prédécesseur, Otmar Szafnauer.

Directeur de l'écurie jusqu'à l'été 2023, quand un grand chamboulement organisationnel a secoué Enstone et Viry-Châtillon, l'Américain remet fortement en question une vision des choses qu'il juge simpliste. Il s'est exprimé la semaine dernière lors d'un événement promotionnel pour son application EventR, auquel assistait Motorsport.com.

Interrogé sur les commentaires du Français, Otmar Szafnauer pose les choses. "C'est une bonne question", commence-t-il. "Et je voudrais juste faire remarquer à tout le monde, et je suis sûr que vous le savez déjà, qu'en général, ce qui se passe...". Il s'interrompt, propose de "prendre un peu de recul", et détaille sa démonstration.

"Vous savez que nous avons des restrictions de CFD et de soufflerie. Donc on ne peut pas avoir trois souffleries, et on ne peut même pas utiliser une seule soufflerie à sa pleine capacité, mais probablement à la moitié, et c'est pareil pour la CFD. C'est pourquoi, en raison de cette situation et de la structure hiérarchique, nous faisons des rapports toutes les huit semaines. Presque tout le monde travaille sur la voiture de la saison en cours jusqu'à la trêve estivale. Ensuite, en fonction de la rapidité avec laquelle on peut produire des résultats jusqu'à cette trêve, certaines évolutions arrivent jusqu'à Singapour. Si on peut les produire plus rapidement, elles sont là plus tôt, mais en général, la dernière grosse évolution se fait à Singapour."

"Cette dernière grosse évolution qui arrive à Singapour est conçue en juin, donc avant la trêve. Après la trêve, tout le monde bascule sur la voiture de l'année suivante. Et quand vient le moment de la voiture de l'année d'après, on apprend des choses sur celle de la saison en cours et on peut changer un châssis, une géométrie, une barre de traction ou de poussée. Et quand on change les choses, c'est principalement pour des raisons aérodynamiques. Alors on commence à faire des changements et des expérimentations différentes qui ne s'appliquent pas forcément à la voiture du moment."

"C'est ce qui s'est passé chez Renault. Alan [Permane] et moi sommes partis en juillet, et c'est après notre départ qu'ils [Alpine] ont commencé à travailler sur la voiture de l'année suivante. Pat Fry avait également démissionné à ce moment-là. Donc... j'imagine que le public non initié peut dire 'Hey, tous les problèmes ont été causés par ces gars-là'. Mais je ne crois pas que ce soit le cas..."

Laisser faire les experts

Alpine n'a pas inscrit le moindre point en 2024. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

L'ancien patron de l'écurie, plus globalement, doute aussi de la manière dont le groupe Renault voit les choses pour son écurie, et regrette son interventionnisme. Une tendance selon lui contreproductive, et qu'il ne reproche d'ailleurs pas seulement au Losange, mais aussi à d'autres constructeurs.

"Je pense que la meilleure chose à faire, pas seulement pour Renault mais pour les grands constructeurs automobiles, et je l'ai souvent vu même avec des entreprises dont la compétition fait partie de l'ADN, c'est de ne pas se mêler de ce qui ne les regarde pas. Il ne faut pas !"

"C'est tellement différent d'un constructeur automobile qu'il faut laisser les spécialistes s'en occuper. Les seules similitudes qu'il y a, c'est qu'il y a quatre roues et un volant. Le reste est très différent. Oui, on appelle ça une voiture, mais le développement technologique est différent, la technologie de pointe utilisée est différente, le niveau d'ingénierie est différent, le niveau de formation des ingénieurs est différent."



Propos recueillis par Jonathan Noble et Stuart Codling