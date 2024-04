Comment ses évolutions ont rapproché Alpine F1 des points

Alpine n'a pu équiper qu'un seul pilote avec ses nouveautés, car la mise à disposition des évolutions a été accélérée par rapport à la date d'arrivée prévue et il n'y avait donc pas assez de pièces de rechange. À cet égard, Esteban Ocon a eu un premier aperçu des performances de la voiture avec un nouveau plancher, de nouvelles cloisons, une nouvelle ailette de bord et un flanc de diffuseur modifié, puisque son A524 a été équipée de ces améliorations.

Les changements sont conçus pour se renforcer mutuellement, chaque modification étant un maillon d'une chaîne plus importante dont l'équipe espère qu'elle permettra non seulement d'augmenter la charge, mais aussi d'améliorer l'équilibre de la voiture.

Le premier maillon de cette chaîne est constitué par les cloisons de plancher, la priorité étant donnée à la modification de la cloison la plus intérieure des quatre. Au lieu d'être placée entre le châssis et la deuxième cloison, la cloison la plus à l'intérieur se trouve sous la ligne du châssis (voir image ci-dessus), ce qui modifie son comportement par rapport au châssis et au bord d'attaque du plancher.

Si cela modifie l'interaction du flux d'air avec la cloison dans la partie avant du plancher, cela entraîne également un changement de comportement en aval, car la cloison aura sans aucun doute subi une transformation importante sur toute sa longueur.

Il y a également des signes évidents que l'interface entre le plancher et le châssis a été modifiée pour s'adapter à ces changements, ce qui signifie qu'il n'aurait pas été possible de simplement retirer l'ancien plancher et de monter le nouveau, ce qui est probablement une autre raison pour laquelle l'équipe a choisi de n'appliquer les évolutions qu'à une seule voiture en Chine.

Comparaison des planchers de l'Alpine A524.

La partie avant de l'ailette de bord semble pratiquement inchangée, mais la cambrure de la bordure du plancher et de l'ailette de bord a été ajustée au niveau de la section centrale torsadée.

La partie arrière de l'ailette de bord n'est plus simplement effilée pour correspondre à la géométrie du plancher, puisqu'elle contourne le coin et forme une ailette horizontale dans l'espace formé par une nouvelle découpe.

Il s'agit en quelque sorte d'un retour en arrière pour Alpine, puisque l'A523 présentait une découpe similaire (dans l'encart en haut à droite ci-dessus), avec une ailette sortant d'un point de fixation sous le plancher, bien que l'équipe ait désormais trouvé un moyen de combiner les deux éléments, avec un support métallique de moins déployé sur toute la longueur de l'ailette de bord.

Cette disposition se traduit par un plateau plus haut devant le pneu arrière, ces surfaces étant utilisées pour atténuer certains des effets aérodynamiques néfastes créés dans la zone située entre le flanc du diffuseur et le pneu arrière.

Comparaison des ailerons avant de l'Alpine A524 (les changements sont mis en évidence) Photo by: Giorgio Piola

L'arrivée d'un nouveau plancher pour Alpine fait suite à l'introduction d'un nouvel aileron avant au Japon, l'équipe cherchant à tirer profit de la modification du flux en aval. Le nouvel aileron avant présente une solution que d'autres ont déjà adoptée au cours de cette période réglementaire, avec un arrangement de flaps et de plaques d'extrémité semi-détachés (dans les cercles ci-dessus).

Dans cette configuration, les flaps sont éloignés de la surface de la plaque d'extrémité, ce qui présente un bord vertical distinct au flux d'air afin de créer une structure de vortex plus intense qui contribuera à générer un écartement du flux vers et autour du pneu avant (le fameux effet outwash).

Parallèlement, la forme des flaps a également été modifiée sur toute leur étendue afin de mieux gérer le rapport entre l'appui et le conditionnement du flux d'air. Ceci est particulièrement visible sur le flap le plus haut, avec une forme de bord de fuite très différente (voir les lignes pointillées ci-dessus), tandis qu'un changement dans la fréquence et l'emplacement des séparateurs métalliques entre chaque élément montre comment la charge a changé sur et entre les éléments.

