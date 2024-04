Horner : La domination Verstappen ne durera pas éternellement

Depuis le milieu de la saison 2022, Max Verstappen a remporté 32 des 38 Grands prix qui ont été organisés. Le Néerlandais a vite plié les saisons 2022 et 2023, s'offrant l'an passé, avec Red Bull, un certain nombre de records appuyant encore plus la domination du duo comme l'une des plus marquées de l'Histoire de la Formule 1.

En Chine, le week-end dernier, Verstappen a signé le 58e succès de sa carrière et, au vu de l'avance que possède la RB20 sur le reste de la concurrence, peu de gens croient que la couronne mondiale lui échappera en fin de saison. La domination Red Bull et l'impuissance de la concurrence à menacer le constructeur sont telles depuis le début de l'ère réglementaire que d'aucuns entrevoient déjà un cinquième titre en 2025, dernière année du cycle actuel.

Interrogé sur le niveau affiché par son pilote actuellement, le directeur de Red Bull Racing, Christian Horner, a expliqué : "C'est juste un métronome. Il a tout simplement maintenu le rythme qu'il a montré l'année dernière. Et je pense que depuis le précédent Grand Prix de Chine [en 2019], il a gagné 50% de toutes les courses [53 sur 107, ndlr]. Il a remporté 21 des 23 dernières courses. Il est dans une forme fantastique. Il ne fait qu'un avec la voiture, qu'un avec l'équipe. Et il prend du plaisir à courir."

Max Verstappen avec le trophée de vainqueur du GP de Chine 2024 de F1.

Mais pour le Britannique, il est clair qu'aussi implacable semble la domination de Red Bull et Verstappen, viendra le jour où elle prendra fin : "Il faut savoir apprécier le succès. Max a un talent particulier. C'est une période en or pour lui et, comme nous l'avons vu avec tous les pilotes, cela ne dure pas éternellement. Il s'agit de profiter du moment, d'être dans le moment. Il n'y a aucune garantie que nous pourrons lui donner une voiture comme celle-ci chaque saison lors des cinq prochaines années. Il s'agit donc de tirer le meilleur de ce moment, tant que c'est possible."

Et quand bien même les GP du Japon et de Chine ont été aisément dominés par le triple Champion du monde en titre, Horner assure que la nature de ces tracés a joué sur les forces de la Red Bull et s'attendre à ce que les choses évoluent dans la suite de la saison. "C'est probablement inhérent aux circuits, parce qu'il se peut très bien que, lors de la course suivante, il y ait à nouveau un effet accordéon. Et c'est probablement ce qui se passera."

"Nous n'avons pas encore couru par des températures très élevées, ou quoi que ce soit de ce genre. Il y a donc encore beaucoup de variables. Mais sur les différents circuits que nous avons parcourus, la RB20 tient ses promesses et les pilotes, en particulier Max, font un travail remarquable."

Avec Jonathan Noble