Le casque brûlé de Niki Lauda pour la première fois aux enchères

C'est une véritable pièce historique qui sera mise aux enchères la semaine prochaine, en marge du Grand Prix de Miami. Pour la bonne cause, la famille de Niki Lauda a décidé de se séparer d'un casque du triple Champion du monde, décédé en 2019, mais pas n'importe lequel. Il s'agit de celui que portait le pilote autrichien lors de son terrible accident survenu sur le Nürburgring en 1976.

Le casque s'était d'ailleurs arraché de sa tête dans le premier choc brutal avec les barrières, et avant que sa Ferrari 3122 ne soit percutée par l'Hesketh de Harald Hertl et la Surtees de Brett Lunger puis ne prenne feu. Les deux hommes, rejoints par Guy Edwards et Arturo Merzario, étaient ensuite parvenus à extraire Niki Lauda du brasier et à lui sauver la vie. Souffrant de graves brûlures et de problèmes respiratoires, il avait repris la compétition 40 jours plus tard, s'inclinant toutefois face à James Hunt dans la lutte pour le titre mondial, avant de conquérir une seconde couronne en 1977 et une troisième en 1984.

Avant cet accident du Nürburgring, Niki Lauda avait milité pour un boycott de l'épreuve, considérant que les conditions de sécurité étaient loin d'être réunies sur l'enfer vert de la Nordschleife. Il dénonçait, entre autres, le manque de secours et d'hélicoptères médicaux, le tout dans des conditions météorologiques exécrables. Les pilotes avaient finalement écarté l'option du boycott lors d'un vote, à une voix près.

Déformé et en partie calciné dans l'accident, le casque a été confié à la maison de ventes Bonhams, qui le mettra aux enchères le samedi 4 mai prochain à Miami. Une partie de la somme récoltée sera reversée à l'Unicef. Auparavant, il était passé dans plusieurs collections privées dédiées à la Formule 1, et il sera d'ailleurs exposé sur le circuit de Miami.

Le casque de Niki Lauda peu après son accident, en 1976. Photo de: Motorsport Images

"Nous sommes ravis que l'héritage de notre père se perpétue pour apporter aide et assistance à ceux qui en ont le plus besoin", explique Lukas Lauda, l'un des cinq enfants du champion autrichien. "Les défis auxquels l'Unicef doit faire face pour apporter une aide humanitaire aux enfants du monde entier sont énormes. Si nous pouvons apporter une petite contribution à ces opportunités pour d'autres, alors nous sommes ravis de le faire."

Lors de cette vente aux enchères, qui se tiendra face au podium du Grand Prix de Miami, des casques ayant appartenu à Gilles Villeneuve, Michael Schumacher, Nigel Mansell, Alain Prost, Jean Alesi, Gerhard Berger et Eddie Irvine passeront également sous le marteau.