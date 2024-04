Avant les évolutions de Miami, Russell demande plus d'appui à Mercedes

Après un petit rayon de soleil venu de la seconde place de Lewis Hamilton lors du sprint du samedi au Grand Prix de Chine, Mercedes est retombé dans la monotonie le lendemain avec une nouvelle course hors du top 5, George Russell signant le meilleur résultat avec la sixième position quand son équipier a rallié l'arrivée au neuvième rang.

L'écurie allemande peine toujours à débloquer le potentiel qu'elle entrevoit avec sa W15, et les changements drastiques de réglages effectués après le sprint n'ont pas permis d'améliorer les choses. Alors que Toto Wolff, le directeur de la structure, a indiqué que des évolutions allaient arriver à Miami pour tenter d'améliorer les choses, George Russell estime pour sa part qu'il faut que Mercedes accepte que son niveau de performance est bien celui démontré actuellement et que la voiture a surtout besoin de plus d'appui aérodynamique via des évolutions.

"Nous avions deux réglages différents ce week-end, qui ont tous deux produit des temps au tour et des performances très similaires", a expliqué le vainqueur du GP du Brésil 2022. "Il faut donc poursuivre le travail à l'usine. En fin de compte, en F1, plus on a d'appui aérodynamique, plus on va vite. Les réglages sont la cerise sur le gâteau."

Pour George Russell, Mercedes doit simplement ajouter de plus en plus d'appui à la W15.

Le Britannique estime que son équipe doit donc se focaliser sur une approche plus conventionnelle de ses week-ends au lieu de tenter de chercher des réglages parfaits, et surtout compter sur un plan de développement agressif et des évolutions importantes au fil de la saison.

"Il n'y a pas de solution miracle. Nous devons simplement continuer à ajouter de la performance et à nous concentrer sur les bases qui sont, en soufflerie et avec la CFD [dynamique des fluides numérique], qu'il faut juste ajouter de l'appui aérodynamique. Parfois, c'est peut-être aussi simple que cela."

"Je crois que nous avons compris suffisamment de choses jusqu'à présent pour savoir qu'il faut simplement ajouter de l'appui. Nous avons changé de philosophie et de concept à plusieurs reprises au cours des deux dernières années", a-t-il rappelé alors que l'hiver a été consacré, pour Mercedes, à une refonte du concept mis en place en 2022 et qui avait été jugé début 2023 trop peu prometteur sur le long terme.

"Mon opinion personnelle est que, quel que soit le concept, il faut juste avoir le plus d'appui aéro possible, et que l'on composera avec les limitations ensuite. Alors oui, on verra à Miami. Nous allons apporter quelques améliorations à la voiture. Voyons ce que nous pouvons faire avec."

Avec Jonathan Noble