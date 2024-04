Hamilton : Un week-end mêlant F1 et MotoGP serait "énorme"

Liberty Media, qui détient les droits commerciaux de la F1 depuis 2017, a annoncé début avril une prise de contrôle du MotoGP, dans le cadre d'une transaction évaluée à 4,2 milliards d'euros lui permettant de racheter 86% de Dorna Sports, société organisatrice.

Dans la foulée, Carlos Ezpeleta, le directeur sportif de la Dorna, a déclaré que son organisation n'excluait pas "à moyen terme" la possibilité de partager des futurs week-ends de course avec la F1, et ce alors que le MotoGP espère un gain de visibilité et de popularité à l'échelle mondiale grâce à cet accord.

Interrogé par Motorsport.com au sujet d'un tel scénario, Lewis Hamilton a répondu : "Je pense que Liberty a fait un travail incroyable avec la Formule 1, sa valeur [augmentant depuis 2017]. Donc je pense qu'ils peuvent faire un excellent travail avec le MotoGP. C'est formidable parce que j'adore le MotoGP. Ce serait énorme si nous pouvions les avoir lors d'un même week-end."

Le pilote Mercedes, qui a troqué sa F1 pour une moto dans un événement promotionnel organisé avec Valentino Rossi il y a quelques années, a également plaisanté en lançant : "Peut-être que je pourrais faire une course en MotoGP et piloter une Formule 1 le même week-end, ce serait vraiment cool !"

Lewis Hamilton et Valentino Rossi. Photo de: Monster Energy

Cependant, l'idée de Grands Prix communs entre la F1 et le MotoGP est considérée comme peu probable à court terme et la Dorna elle-même assure que cela ne fait "pas partie des plans immédiats". Le premier écueil est que cela ne fonctionnerait que sur des circuits à grande capacité présents sur les deux calendriers, comme celui d'Austin, et non sur les nombreuses nouvelles destinations urbaines de la Formule 1. Or, le président du COTA appelle au réalisme en soulignant à quel point un tel projet est improbable à l'heure actuelle.

Hamilton focalisé sur le retour de Mercedes à la victoire

Outre le monde des deux-roues, Hamilton se montre intéressé par d'autres activités. Fondateur de l'œuvre de charité Mission 44, qui contribue à la formation et au recrutement en F1 des jeunes issus de milieux défavorisés, le septuple Champion du monde est également producteur du prochain film consacré à la F1, dans lequel Brad Pitt aura le premier rôle, sans parler de son implication dans la mode et la musique.

Et compte tenu de la situation actuelle de Mercedes, en stagnation depuis plusieurs saisons, et de son arrivée chez Ferrari en 2025 déjà actée, l'on pourrait penser que Hamilton est moins intéressé par le championnat aujourd'hui. Mais il l'assure, il s'agit encore et toujours de sa principale préoccupation.

"Je pense qu'il est vraiment bon de pouvoir débrancher, se réinitialiser et redéfinir ses priorités et ses objectifs pour aller de l'avant", a-t-il d'abord indiqué, interrogé avant le GP de Chine, qu'il a terminé à la neuvième position le week-end dernier.

VIDÉO - Le résumé du Grand Prix des Amériques

"Mais ce qui m'empêche de dormir, ce sont [les questions suivantes] : Quand allons-nous à nouveau nous battre pour des victoires ? Qu'est-ce que je peux faire de différent ? Que puis-je faire de mieux dans la voiture ? Comment puis-je m'améliorer en qualifications ? Comment puis-je être plus performant pour l'équipe ? Quels réglages différents pouvons-nous adopter ? Cela vous garde éveillé. Mais nous gagnons et nous perdons en tant qu'équipe. Nous sommes très unis. Tout le monde travaille incroyablement dur, alors nous devons simplement continuer."