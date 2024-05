Pour Mekies, VCARB doit permettre à Ricciardo de performer

Daniel Ricciardo connaît un début de campagne 2024 compliqué. Malheureusement pour certains qui voyaient en son retour dans la discipline une occasion de revoir les performances de ses années d'or chez Red Bull, le pilote de 34 ans reste pour l'instant en deçà des attentes. Ricciardo a en effet eu du mal à comprendre le fonctionnement de sa VCARB01, une difficulté que son coéquipier Yuki Tsunoda ne semble pas avoir puisqu'il a terminé devant l'ancien pilote McLaren lors de deux courses, en Arabie saoudite et à Melbourne, sur les trois qu'il a pu terminer.

L'Australien n'a pour l'instant inscrit aucun point, se classant 18e au championnat pilotes, contrairement à son collègue japonais qui a, lui, marqué l'entièreté des sept points de l'équipe italienne, lui permettant d'atteindre la 11e place du classement. Cependant, les bonnes performances de Ricciardo lors du Grand Prix de Chine, avant qu'il ne soit contraint d'abandonner la course à cause d'un incident avec Lance Stroll, poussent son écurie à garder confiance.

Le directeur de VCARB, Laurent Mekies, ne semble pas douter une seconde de la capacité de son pilote à performer. "Nous avons constaté une forte progression de la part de Yuki et nous voyons Daniel revenir sur sa trajectoire", déclare le Français.

Laurent Mekies et Daniel Ricciardo, VCARB F1 Team Photo de: Red Bull Content Pool

Mekies a également ajouté que Ricciardo avait "absolument" la capacité de matérialiser le potentiel que l'on avait pu apercevoir lors de son retour en F1 l'année passée avec AlphaTauri. Pour le directeur d'équipe, c'est également à l'écurie de faire le maximum pour permettre à l'Australien d'avoir une monoplace qui lui convient.

"C'est l'ADN de notre travail d'essayer d'identifier les réglages nécessaires pour que la voiture et les pilotes donnent le meilleur d'eux-mêmes, et c'est ce que nous faisons avec nos deux pilotes. Déjà en Arabie saoudite, nous commencions à voir des choses qui nous permettaient de mieux comprendre comment le soutenir. La trajectoire est donc bonne. Nous n'avons pas encore atteint la ligne d'arrivée et nous avons quelques projets à moyen terme pour l'aider à se sentir mieux dans la voiture et pour s'assurer qu'elle convienne au mieux à son style de pilotage. Mais c'est certainement encourageant de voir qu'il y a des progrès tangibles comme nous l'avons vu au cours du week-end [en Chine]."

Alors que Ricciardo a fait face à de nombreuses critiques, Mekies a déclaré qu'en interne, le pilote était déterminé à surmonter les problèmes auxquels il était confronté, ajoutant que le bilan actuel de la saison de l'Australien avait plus à voir avec la malchance qu'avec un réel manque de performance de sa part.

"Contrairement à ce qui est peut-être perçu de l'extérieur, durant ce début de saison difficile, [Ricciardo] s'est montré très concentré, très calme et très rationnel", explique Mekies. "Nous avons examiné les limites de la voiture et ce dont il avait besoin pour être plus rapide. Certaines mesures peuvent être prises rapidement, mais il faut d'abord les comprendre. Ensuite, une fois que l'on a compris, on peut agir rapidement sur certaines étapes, et d'autres prendront plus de temps. Nous avons essayé de cocher autant de cases que possible, mais nous ne nous arrêterons certainement pas là."