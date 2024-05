Andretti refusé par la F1 : le Congrès américain s'en mêle

Nouvel épisode dans la saga opposant Andretti à la Formule 1. L'équipe américaine a été autorisée par la FIA à rejoindre le championnat, mais les dirigeants de ce dernier lui ont dit non, estimant qu'elle n'apporterait aucune valeur supplémentaire. Un premier refus qui n'a absolument pas freiné Andretti et son partenaire Cadillac, marque du groupe General Motors, entre un projet d'usine dans l'Indiana, de nouveaux locaux à Silverstone et le lancement d'une campagne de recrutements.

Andretti est maintenant en quête de soutiens. En début de semaine, Mario Andretti, père du patron de l'équipe, Michael Andretti, s'est rendu au Congrès des États-Unis. Le Champion du monde 1978 a rencontré John James, représentant membre des Républicains et jeudi, 12 membres du Congrès, avec des signataires bipartisans, ont écrit à Liberty Media, détenteur de Formula One Management, pour demander des réponses.

Les membres du congrès font part de "leur inquiétude" face à de potentielles "actions anticoncurrentielles qui pourraient empêcher deux entreprises américaines, Andretti Global et General Motors (GM) de se produire et de concourir en Formule 1".

Alors que l'on prête parfois à Liberty Media une volonté de rapprocher la F1 des ligues fermés américaines, faisant de chaque équipe une franchise, les membres du Congrès estiment que le refus "apparaît comme motivé par les équipes de course européennes actuelles, nombreuses à être liées à des constructeurs étrangers directement en compétition avec des constructeurs américains tels que GM". Ils voient dans le refus opposé à Andretti et Cadillac, selon eux "injuste", "une tentative injustifiée d'empêcher des entreprises américaines de rejoindre la Formule 1, ce qui pourrait aussi entrer en contradiction avec les lois antitrust américaines."

Les membres du Congrès demandent ainsi la Formule 1 de répondre à trois questions avant le 3 mai. Les voici : Sous quelle autorité FOM a-t-elle rejeté l'inscription d'Andretti ? Comment se positionne FOM vis-à-vis du Sherman Act, qui régit les lois anticoncurrentielles aux États-Unis, puisque le Congrès estime que les équipes européennes et leurs partenaires sont avantagés ? La possibilité que Cadillac augmente sa part de marché sur le marché européen a-t-elle été un facteur dans la décision ?

Dans l'attente des réponses, Andretti s'est dit satisfait de recevoir ce soutien de poids. "Nous sommes reconnaissants envers les membres bipartisans du congrès pour leur soutien face à ce comportement anti-concurrentiel", a précisé l'équipe dans un communiqué. "Nous restons impliqués pour faire débuter la première équipe et le premier motoriste basés aux États-Unis en F1, et à offrir aux passionnés américains une équipe à soutenir. Nous espérons un dénouement rapide pour qu'Andretti Cadillac puisse être approuvé sur la grille en 2026."