Mercedes renonce encore à utiliser son plancher évolué

Après plusieurs semaines fastes avant la trêve estivale, avec trois victoires en quatre Grands Prix, la rentrée de Mercedes n'a pas été aussi impressionnante et l'écurie allemande cherche à comprendre pourquoi. Dans ce cadre et selon les informations de Motorsport.com, elle a décidé d'à nouveau se passer de son plancher évolué à Bakou ce week-end.

Cette pièce avait été apportée pour la première fois à Spa, sans toutefois convaincre et sans être utilisée en qualifications et en course. L'écurie y avait signé le doublé sur la piste le dimanche, avant la disqualification de George Russell. Au retour de la trêve, le plancher a de nouveau été testé à Zandvoort, mais le week-end, perturbé par la météo et divers incidents, n'a pas permis d'y voir très clair, même s'il a été monté sur les W15 pour les séances compétitives.

Face aux doutes encore nombreux et à une performance décevante aux Pays-Bas, de nouveaux tests ont été programmés le vendredi à Monza. Malgré le contretemps lié à l'accident de Kimi Antonelli en EL1, il avait de nouveau été décidé d'installer ce plancher évolué sur les monoplaces de Lewis Hamilton et George Russell, qui n'ont pas pu faire mieux que la cinquième place en course, la faute pour le plus jeune des deux Britanniques à une erreur dès le premier freinage.

Interrogé ce jeudi dans le paddock de Bakou, Hamilton a reconnu qu'il y avait encore "beaucoup de points d'interrogation" sur le sujet et sur le niveau de performance affiché depuis le retour de la trêve : "Je pense que nous essayons simplement de comprendre. Cela peut être dû à plusieurs choses. Cela peut dépendre du circuit, de l'évolution... Mon instinct me dit que c'est peut-être l'évolution, mais il est difficile de voir la différence entre les deux."

"Mais nous allons essayer ce week-end, en revenant sur certaines choses et en voyant si nous pouvons repérer le souci ou non. Il y a beaucoup de travail d'analyse car cela donne à l'équipe une meilleure direction pour le développement, pas seulement pour cette voiture mais aussi pour l'année prochaine."

Parfois, mieux vaut un mal connu qu'un bien qui reste à connaître.

Questionné sur "l'instinct" de son équipier à ce sujet, Russell a répondu : "L'évolution ne s'est pas traduite par une amélioration notable des performances et parfois il faut regarder les choses objectivement. Nous avons apporté un nouveau plancher, nous avons perdu en performance ; c'est la principale chose qui a changé. Nous savions que l'évolution ne serait pas du genre à révolutionner le monde. C'était juste un autre pas dans la direction que nous suivons."

"Donc revenir au plancher d'avant Spa, si tout va bien, sur le papier il s'agit d'un petit écart. Parfois, mieux vaut un mal connu qu'un bien qui reste à connaître. Nous savons ce que ce plancher apporte, nous savons exactement où doivent se situer les réglages et, parfois, avec une nouvelle évolution, il faut un certain nombre de courses pour apprendre et comprendre. Donc oui, peut-être que cet instinct [de Hamilton] est correct."

Avec Alex Kalinauckas et Filip Cleeren

Les photos de ce jeudi au GP d'Azerbaïdjan 2024