Verstappen a "d'autres soucis" que de penser à Aston Martin pour 2026

Avec l'officialisation de l'arrivée d'Adrian Newey chez Aston Martin pour le printemps 2025, qui s'ajoute à la future collaboration de l'écurie avec Honda pour sa motorisation, une petite musique s'est mise en marche. Et si Max Verstappen était la prochaine pièce du puzzle XXL dont rêve Lawrence Stroll ? Surfant sur ce qui n'est à ce stade que pure spéculation, mais non sans arrière-pensée, Mike Krack a malicieusement expliqué que "la porte est toujours ouverte" pour un pilote de l'envergure du triple Champion du monde en titre.

Au campus de Silverstone, infrastructure dernier cri symbolisant les ambitions futures d'Aston Martin, on sait qu'avoir attiré Adrian Newey va faire évoluer un peu plus encore le statut de l'écurie. Sur fond de difficultés techniques comme politiques chez Red Bull, qui doit désormais lutter face au retour de McLaren dans les deux championnats, la perspective de miser sur les verts au moment du tournant réglementaire 2026 pourrait-elle devenir un bon calcul ?

"Je n'en ai aucune idée, je ne pense même pas à ce genre de choses parce que je n'en ai pas le contrôle", répond Max Verstappen dans le paddock de Bakou. "J'ai d'autres soucis en ce moment et j'essaie de les résoudre, de travailler dessus avec l'écurie pour laquelle je pilote. C'est là-dessus que je me concentre."

Interrogé plus directement encore sur les propos de Mike Krack, le Néerlandais se répète, tout en prenant soin, comme il l'a souvent fait par le passé, de ne jamais écarter certaines éventualités : "Encore une fois, comme je l'ai déjà dit, j'ai d'autres soucis en ce moment, auxquels je prête beaucoup d'attention et sur lesquels je travaille. Donc c'est peut-être une chose à laquelle je penserais à l'avenir, mais pas maintenant."

Max Verstappen en convient, la présence d'Adrian Newey à la tête du prochain projet technique d'Aston Martin en fera une équipe mécaniquement plus attirante, d'abord sur le papier, et pas seulement pour un pilote. "J'ai travaillé avec lui, donc je connais sa personnalité et je sais aussi ce qu'il peut faire", souligne-t-il. "Je pense que tout le monde aimerait travailler avec Adrian dans sa carrière."

"Adrian et moi nous comprenons très bien", ajoute-t-il encore. "Je lui ai aussi envoyé un message quand l'information est sortie, même si je savais que ça allait arriver. Je suis content pour lui. C'est un nouveau défi et, bien sûr, j'ai toujours dit que j'aurais aimé qu'il reste. Mais à un moment donné, on ne peut pas revenir là-dessus. Alors on se réjouit de voir des gens rechercher de nouveaux défis. Et je sais aussi que Lawrence [Stroll] met tout en œuvre pour assurer le succès d'Aston Martin, donc c'est assez compréhensible qu'il veuille avoir Adrian à ses côtés."

Propos recueillis par Erwin Jaeggi