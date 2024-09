Premier succès en F2 pour Dürksen à Bakou, Martins au pied du podium

Ce week-end à Bakou, les pilotes de Formule 2 attaquent la première des trois dernières manches de la saison, déterminantes pour le titre de Champion. Isack Hadjar, actuellement en tête de ce classement, ne s'est pas mis dans les meilleures conditions pour maintenir son avance face à Gabriel Bortoleto et Zane Maloney. Le Français s'élancera de la 20e place en course sprint ainsi qu'en course principale après avoir reçu une pénalité de cinq places pour avoir provoqué un drapeau rouge lors des des qualifications

Les qualifications se sont bien mieux passées pour Victor Martins (ART) qui a signé le troisième meilleur temps, derrière Richard Verschoor (Trident), qui s'élancera en pole position dimanche, et Kimi Antonelli (Prema). Ce samedi, en raison de la grille inversée pour la course sprint, c'est Christian Mansell, récemment promu en F2 chez Trident à la place de Roman Stanek, qui part de la première position. Il devance Jak Crawford (Dams) et Gabriele Mini, remplaçant de Oliver Bearman chez Prema, qui est au volant de la Haas F1 ce week-end pour remplacer Kevin Magnussen. Victor Martins est huitième.

Départ réussi pour les rookies

Au premier virage, Mansell conserve la tête devant Mini qui a pris le meilleur sur Crawford, dépassé également par Joshua Dürksen (PHM). Un départ relativement calme sur un tracé souvent sujet aux accrochages. À l'issue du premier tour, Victor Martins a gagné deux places pour se retrouver à la sixième position, tandis que dans la deuxième partie du classement, Hadjar s'est défait de quatre adversaires, il est 16e.

À l'entrée du cinquième tour, Mansell et Mini monopolisent les deux premières positions mais sont menacés par Dürksen, en embuscade à la troisième place. Dans le même temps, un long train de dix voitures s'est formé avec des écarts de moins d'une seconde. Chaque monoplace se neutralisant en raison du DRS actif pour tout le monde.

Gabriele Mini prend les commandes

Il faut attendre le septième tour pour voir la hiérarchie être bousculée. Au bout de l'interminable ligne droite du circuit de Bakou, Gabriele Mini se défait de Mansell dans le premier virage. Ce dernier tente de recroiser mais sans succès. Un tour plus tard, c'est Dürksen qui prend le meilleur sur le pilote Trident. Un peu plus loin derrière, Zane Maloney profite de la bataille entre Kush Maini (Invicta) et Martins pour dépasser le Français, qui se retrouve septième.

À la mi-course, Hadjar pointe à la 14e place et remonte petit à petit. Dans le même temps, Victor Martins reprend sa sixième place face à Maloney. Devant, l'écart entre Mini et Dürksen se maintient à cinq dixièmes mais le pilote PHM ne parvient pas à trouver la solution. C'est à l'entrée du 13e tour que Dürksen prend enfin les commandes de la course face à Mini, en souffrance lors des derniers tours.

Dürksen en route pour son premier succès en F2

Après son dépassement pour prendre la tête, Dürksen se met vite à l'abri de ses adversaires avec plus de trois secondes d'avance. Pour la troisième place, Crawford et Martins se débarrassent de Mansell dans le premier virage avant de voir le Safety Car entrer en piste après l'accident de Ritomo Miyata (Rodin) dans le virage 3, suite à une tentative de dépassement sur Dennis Hauger (MP).

Derrière la voiture de sécurité, les écarts sont donc réduits à moins d'une seconde entre chaque pilote. Cette dernière s'efface à l'issue du 17e tour et à la relance, alors que Dürksen conserve la tête, Mini part un peu trop au large, laissant sa place à Crawford. Derrière, Martins, quatrième, n'en profite pas et reste au pied du podium.

Aux avant-postes, les écarts se portent vite au-delà de la seconde, permettant à Dürksen de souffler pour les deux derniers tours. Cependant, Martins parvient à entrer dans la zone DRS de Mini, sans pouvoir tenter quoi que ce soit.

Au bout des 21 tours de course, Joshua Dürksen passe la ligne d'arrivée à la première position et remporte son premier succès en Formule 2. Il devance Jak Crawford et Gabriele Mini, qui a résisté jusqu'au bout à Victor Martins qui termine au pied du podium. Isack Hadjar passe sous le drapeau à damier à la 12e position.

Bakou F2 2024 - Course Sprint