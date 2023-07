Ce que cache l'aileron avant ondulé de l'Alpine en Hongrie

Alpine avait déjà modifié son aileron avant à Silverstone, et l'évolution apportée au Grand Prix de Hongrie se place dans la continuité, avec un nouveau volet supérieur en phase avec la hiérarchie aérodynamique. Sur la piste sinueuse du Hungaroring, l'objectif est clairement d'avoir un fort appui aéro.

Sur l'évolution lancée à Silverstone, la section des deux volets supérieurs était plus large, ce qui permet ici cette forme ondulée. Le nouveau design devrait contribuer à générer la charge aéro souhaitée, mais pas seulement : si l'on compare les anciens ailerons avant (ci-dessous) au nouveau (en haut de l'article), tout a pour but de diriger le flux d'air vers l'extérieur.

Les anciennes versions de l'aileron avant de l'Alpine A523

La longueur de la corde du plan principal est accrue au niveau de la plaque d'extrémité, tandis que celle des trois volets suivants a été réduite. Cela réduit l'écart entre chaque volet à la jonction de la plaque d'extrémité.

Des modifications ont également été apportées à l'ailette de la plaque d'extrémité, qui est toujours en forme de S mais qui a été rehaussée et reprofilée pour s'adapter au nouvel emplacement. La position de la capsule abritant la caméra infrarouge qui surveille les pneus a été rabaissée. L'élément a également dû être incliné davantage, bien que cela ait probablement plus à voir avec les avantages aérodynamiques qu'avec la prise de vue.

L'extrémité intérieure de l'aileron a également été modifiée. Les sections mobiles du volet supérieur ont été élargies et les pivots rapprochés du nez. En contrepartie, la section non mobile s'est rétrécie et la forme des volets a été modifiée en conséquence.

De même, le bord d'attaque du plan principal et du second volet ont été redessinés pour prendre en compte les autres changements et faciliter l'écoulement de l'air autour de l'aileron et du nez.

Il est à noter que ce n'est pas la première fois qu'Alpine arbore un design étrange pour son bord de fuite, une version à encoches ayant été utilisée pour l'ancienne spécification de l'aileron avant.

Ce design pourrait avoir encouragé l'équipe à poursuivre sur cette voie de développement, même si les deux variantes proposent quelque chose de légèrement différent aux deux extrémités du spectre de l'appui aérodynamique.

