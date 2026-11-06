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Alan Permane prolonge son contrat avec Racing Bulls en F1

Permane restera directeur de l'équipe Racing Bulls jusqu'en 2031

Benjamin Vinel

Publié: 6 nov. 2026, 09:37

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Photo de : EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Red Bull a proposé un nouveau contrat à Alan Permane, directeur de l'équipe Racing Bulls en Formule 1.

Permane restera à la tête de l'écurie basée à Faenza jusqu'à la fin de la saison 2031.

Figure historique de l'actuelle équipe Alpine, où il a travaillé de 1989 à 2023 à différents postes, notamment comme ingénieur de course et directeur sportif, Permane a rejoint Racing Bulls (alors appelée RB) avant la saison 2024 en tant que directeur de la compétition. Il a ensuite été promu directeur de l'équipe lorsque son prédécesseur, Laurent Mekies, a remplacé Christian Horner chez Red Bull.

Oliver Mintzlaff, directeur général des projets d'entreprise et des investissements de Red Bull, a déclaré : "Alan fait un travail remarquable, et les progrès accomplis par l'équipe sont le reflet direct de son expérience, de son engagement et de son esprit de compétition. Il apporte de la clarté, du sang-froid et une connaissance approfondie des exigences de la Formule 1, tout en créant un environnement dans lequel chacun peut donner le meilleur de lui-même de manière constante."

"Les résultats obtenus par Visa Cash App Racing Bulls ces dernières saisons témoignent de la solidité de l'équipe et du travail accompli à tous les niveaux de l'organisation. Alan a joué un rôle essentiel dans ces progrès, et nous sommes très heureux qu'il continue à diriger l'équipe alors que nous cherchons à entretenir cette dynamique dans les années à venir."

"Aux côtés de Peter Bayer, co-directeur général chargé des activités commerciales, Alan forme une équipe dirigeante solide et expérimentée. Ils se complètent parfaitement et apportent à l'organisation des compétences et des points de vue différents. Je suis ravi que nous puissions compter sur cette stabilité et cette continuité, qui offrent à l'équipe une base claire pour son développement futur et ses ambitions à long terme."

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Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Permane a ajouté : "Je suis immensément fier de poursuivre cette aventure avec VCARB, et je tiens à remercier toutes les personnes chez Red Bull pour la confiance et le soutien qu'elles m'ont accordés. Ce qui rend cette équipe si particulière, c'est l'esprit collectif de tous ses membres, sur les circuits, à Faenza et à Milton Keynes. C'est un privilège de diriger chaque jour un groupe aussi talentueux et investi."

"Nous pouvons tous être très fiers de nous battre pour la cinquième place du championnat, mais ce résultat est le fruit de plusieurs années de travail acharné de nombreuses personnes, et nous n'avons pas terminé. Nous avons les bonnes personnes, la bonne culture et une idée claire de la direction que nous voulons prendre. Je suis impatient de continuer à avancer ensemble."

L'équipe italienne a progressé régulièrement sous la direction de Permane. Elle a inscrit 46 points en 2024, 92 l'an dernier et déjà 108 cette saison. Elle est quasiment assurée de décrocher la cinquième place du championnat constructeurs, ce qui constituerait son meilleur résultat depuis sa création sous le nom de Minardi en 1985.

Interrogé sur les progrès de Racing Bulls à Bakou, Permane avait expliqué à Sky Sports F1 : "Ce que nous avons fait tout au long de l'année, c'est simplement ajouter de la charge à la voiture. Nous avons augmenté l'appui aérodynamique et, à chaque fois que nous avons apporté une évolution, elle a fonctionné."

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