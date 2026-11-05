Analyse

Formule 1

Les performances de Lawson compliquent le choix de Red Bull pour 2027

Liam Lawson affiche une régularité impressionnante cette saison, mais sa place en Formule 1 pour 2027 reste menacée par Nikola Tsolov.

Benjamin Vinel

Publié: 5 nov. 2026, 10:50

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Photo de : Rudy Carezzevoli / Getty Images

Depuis le début de la saison 2026, Liam Lawson s'est clairement imposé comme l'un des pilotes les plus performants du milieu de grille. Le Néo-Zélandais a inscrit 83 points jusqu'ici, soit près du double de son premier poursuivant au championnat, Pierre Gasly, qui en compte 42. Et ce résultat ne s'explique même pas par son intérim chez Red Bull, où il a à peine marqué plus de points par course qu'avec Racing Bulls (4,67 contre 4,31).

Pourtant, le risque de voir Lawson perdre son baquet au sein de l'écurie de Faenza est loin d'être négligeable. Il pourrait même se retrouver sans volant en 2027.

Prétendant au titre en Formule 2, Nikola Tsolov s'est imposé comme l'un des favoris pour le deuxième baquet chez Racing Bulls. Le Bulgare a remporté pas moins de six victoires lors des 14 premières courses de la saison 2026. Toutefois, son rythme en qualifications s'est révélé inférieur à celui de ses principaux rivaux et il n'a plus remporté la moindre course lors des 11 dernières disputées.

À 19 ans, il ne compte néanmoins que sept points de retard sur le leader du championnat, Rafael Câmara, qui doit faire ses débuts en F1 avec Haas ce week-end au Grand Prix de São Paulo. Tsolov reste donc un sérieux prétendant au titre.

Parallèlement, les débuts convaincants d'Arvid Lindblad en Formule 1 semblaient condamner l'avenir de Lawson à Faenza. Mais après avoir été dominé jusqu'ici par chacun de ses coéquipiers – Yuki Tsunoda, Max Verstappen et Isack Hadjar –, Lawson a cette fois pris le dessus sur Lindblad.

En qualifications, le Néo-Zélandais mène leur confrontation directe 12-6, avec un avantage de 0"072 si l'on écarte la séance peu représentative de Melbourne. Sans les qualifications sprint, le bilan est de 9-5, avec un écart de 0"027. Plus intéressant encore, Lawson est en moyenne 0"141 plus rapide que son coéquipier en configuration de course.

Au cours du dernier mois, il a également démontré qu'il était non seulement compétitif, mais aussi particulièrement fiable. Depuis son retour chez Racing Bulls après ses trois Grands Prix chez Red Bull, où il avait remplacé Isack Hadjar, Lawson n'a plus été battu en qualifications à la régulière. Il affiche même un avantage moyen de 0"257.

Le Néo-Zélandais a inscrit 24 points lors des quatre derniers Grands Prix, soit davantage que Hadjar et George Russell. Pénalisé sur la grille en Malaisie et victime d'un accrochage avec Oscar Piastri au Mexique, Lindblad n'a inscrit qu'un seul point sur la même période.

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

La décision de Red Bull pour 2027 pourrait donc reposer sur une question simple : les performances récentes de Lawson montrent-elles qu'il pourrait un jour mériter une nouvelle chance au sein de l'équipe principale ?

Si tel est le cas, Tsolov pourrait devoir patienter, éventuellement en Super Formula, où plusieurs autres jeunes pilotes de la filière Red Bull sont passés après leurs années en GP2 ou en F2. Cette voie avait notamment permis à Pierre Gasly et à Lawson lui-même de décrocher un volant en F1.

En revanche, si Red Bull estime que Lawson n'a plus de perspective réaliste de retrouver l'équipe de Milton Keynes, aussi difficiles à ignorer soient ses performances actuelles, le conserver chez Racing Bulls aurait moins de sens. Tsolov pourrait alors se voir offrir sa chance.

À chaque arrivée dans les points, Lawson est confronté à la même question concernant son avenir. Dans la zone mixte après la course à Mexico, il a de nouveau été interrogé sur le caractère regrettable de cette incertitude autour de son baquet, malgré son avance conséquente sur Lindblad.

"C'est évidemment vraiment dommage, mais c'est une situation avec laquelle je dois composer pour le moment", a-t-il répondu. "J'essaie évidemment de faire tout ce que je peux à chaque fois que je prends le volant."

Reste à savoir si cela sera suffisant.

Avec Kevin Hermann

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