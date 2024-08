Albon exclu des qualifications à Zandvoort

Auteur du huitième temps des qualifications ce samedi au Grand Prix des Pays-Bas, Alexander Albon n'aura pas eu le temps de profiter longtemps de cette bonne séance puisqu'il a été disqualifié par les commissaires, après la découverte d'une irrégularité au niveau du plancher évolué de sa Williams FW46.

En effet, lors des vérifications techniques d'après séance, le délégué technique de la FIA, Joe Bauer, a signalé que cette pièce "était en dehors du volume réglementaire mentionné à l'article 3.5.1 a) [du Règlement Technique]". En d'autres termes, le plancher était trop grand et dépassait les limites prescrites par le règlement. Le pilote et un représentant de son écurie ont donc été convoqués par les commissaires.

Dans ce genre de cas, où l'infraction est avérée avant même le passage devant les commissaires, il est très rare pour une écurie de parvenir à éviter la disqualification, sauf explication très solide. Ici, ça n'était pas le cas pour Williams qui a donc dû se résoudre à accepter l'illégalité de cette pièce apportée à Zandvoort dans le cadre d'un package d'évolutions et pour lesquelles les écuries disposent d'instruments de mesure similaires à ceux de la FIA. Disqualifié, Albon devra donc s'élancer de l'arrière de la grille ou des stands.

"Il a été constaté que le plancher de la voiture 23 se trouvait en dehors du volume réglementaire mentionné à l'Article 3.5.1 a) du Règlement Technique de la Formule 1", indique la justification des commissaires. "L'équipe n'a pas contesté l'étalonnage du système de mesure de la FIA et la mesure de la voiture, mais a indiqué que ses propres mesures ont donné des résultats différents."

"Les commissaires déterminent que le résultat de la mesure effectuée avec le système de la FIA dans le Parc Fermé est le résultat pertinent et que la procédure prescrite par le règlement a été suivie. Par conséquent, la pénalité standard pour une telle infraction est appliquée."

La journée a été particulièrement difficile pour Williams qui, en plus de perdre une grande chance d'inscrire des points avec cette exclusion, a vu le violent accident de Logan Sargeant en matinée lors des EL3. Il l'a empêché de prendre part aux qualifications, même s'il pourra s'élancer depuis la 19e position. Son crash a été particulièrement destructeur en termes de pièces abîmées et risque de revenir hanter l'écurie d'ici la course de ce dimanche puisque la question se pose de savoir combien de plancher en état de rouler et légaux sont encore à sa disposition.