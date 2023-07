Albon "presque déçu" d'être huitième en Q3

Au volant d'une Williams qui est théoriquement l'une des deux monoplaces les moins performantes du plateau, Alexander Albon continue de faire des merveilles. Sur ses terres de Silverstone, le natif de Londres a atteint la Q3 pour la quatrième fois de la saison et a égalé le meilleur résultat de son écurie en 2023 avec la huitième place. Pourtant, une pointe de déception subsiste.

Troisième en EL1 et en EL2, deuxième en EL3, Albon s'était pris à rêver d'un meilleur résultat. Il n'a pas à rougir de sa prestation après avoir pris la septième place en Q1 et la quatrième en Q2 dans des conditions météorologiques délicates, mais ne peut s'empêcher d'éprouver quelques regrets.

"C'est un week-end génial. Je finis les qualifications presque déçu, mais déçu d'une huitième place en Q3 !" s'exclame Albon. "Cependant, il faut être réaliste. Je pense que nous avons eu la maîtrise au début du week-end, et que j'ai été dans le rythme très vite, je me suis bien adapté à l'évolution du vent et à ce genre de chose. Bref, je pense que nous étions au niveau immédiatement."

"Au fil du week-end, tout le monde a rattrapé son retard, en somme. Et jusqu'à la Q3, je suis sûr que les autres écuries ont un petit peu caché leur jeu, mais nous nous sommes retrouvés plus ou moins là où nous nous attendions à être après vendredi, c'est déjà ça. Ça reste un résultat incroyable, et si vous nous aviez dit ça avant le début du week-end… Nous pensions être autour de la 15e place. Ça a été un super week-end jusqu'à présent."

Albon a quand même eu chaud lors d'une Q1 très brouillonne où il était dernier avant son ultime tentative chronométrée, qui l'a largement mis à l'abri. "J'étais complètement en travers ! C'était très humide, je pense que vous l'avez vu dans le deuxième secteur en Q1. Et c'était vraiment délicat, car il y avait ces sortes de rivières imaginaires en travers de la piste. Dès qu'on atteignait un certain stade du virage, la voiture perdait toute adhérence, mais on ne pouvait pas le voir physiquement. Alors il fallait aller jusqu'à cette limite imaginaire, puis rattraper le travers et tourner. J'ai été un peu trop optimiste", reconnaît-il.

Propos recueillis par Adam Cooper