Albon : "Pas vraiment de différence" malgré les mesures sanitaires

De retour en piste pour une courte séance d'essais jeudi à Silverstone, Alexander Albon a découvert les nouveaux protocoles en place pour faire face à la pandémie de COVID-19. En F1, ces nouvelles procédures s'appliqueront à partir du début de saison, la semaine prochaine en Autriche, où le huis clos sera de mise. Au volant de la RB16, le pilote thaïlandais a bouclé la centaine de kilomètres permise par le règlement avec des pneus de démonstration. Il a rapidement retrouvé des sensations et n'a pas jugé les mesures de précaution sanitaires trop contraignantes.

"Il s'agit de se réhabituer à la voiture, aux procédures, aux nouveaux protocoles COVID", explique Albon. "C'est nouveau pour nous tous, nous avons tous passé du temps loin de la voiture, ça fait du bien d'y revenir. C'était une journée de tournage donc nous avons beaucoup filmé pour les sponsors, ce genre de choses. Il s'agit aussi de se réhabituer aux interactions avec l'équipe, retrouver l'esprit de compétition avant d'aller en Autriche. Après cinq ou six tours, c'était revenu, je me suis senti à l'aise avec la voiture."

"La manière de travailler n'a pas trop changé. Les gens de Red Bull ont fait ce qu'il fallait, et c'est assez fluide. Il n'y a pas vraiment de différence. Surtout pour un pilote, nous sommes habitués à porter une cagoule et un casque. L'essentiel de notre travail est de piloter dans un baquet, donc ça va. Mais quand il y a les débriefings et toutes ces choses-là, il faut être à distance de tout le monde, c'est à peu près tout !"

Comme plusieurs équipes auparavant, Red Bull Racing a choisi de recourir à ce test pour préparer le début de saison après de longs mois sans activité piste. Directeur de l'écurie, Christian Horner insiste sur l'utilité de cette journée, qui allait bien au-delà des 100 km de roulage.

"C'est toujours bien de se faire une idée de la voiture, de la voir en piste, pour les mécaniciens de reprendre le rythme, pour le pilote d'habituer son œil après trois mois de pause", dit-il. "Je pense que c'est utile pour Alex. Il reste relativement inexpérimenté en F1, donc cette journée assez étalée pour faire les 100 km lui profitera, même en pneus de démonstration."

"C'est clairement différent de voir tout le monde avec un masque, on perd des expressions que l'on peut parfois lire, que ce soit l'exaltation ou le désespoir dans le visage d'un mécanicien ou d'un ingénieur. Mais je pense que nous nous y habituerons. C'est important pour la sécurité de notre équipe et de tout le monde en F1, c'est une discipline à laquelle nous nous habituerons très rapidement, quelque chose qui deviendra le nouvelle norme pour l'instant."

