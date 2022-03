Alfa Romeo réclame de la cohérence après la pénalité de Zhou

Charger le lecteur audio

Avant le coup d'envoi de la saison 2022, Niels Wittich, nouveau directeur de course de la F1, avait expliqué que la FIA ne demanderait plus aux pilotes de rendre une position qu'ils ont gagnée en coupant la piste. Désormais, c'est à ces mêmes pilotes et à leur équipe de prendre la décision de ralentir ou non, et ce dans le tour où l'incident s'est produit. Si cette nouvelle règle n'a pas posé de problème à Bahreïn, première course de l'année, elle a été source de maux de tête pour certains au Grand Prix d'Arabie saoudite qui a suivi.

Après un départ raté, Zhou Guanyu a coupé le premier virage lors d'une manœuvre de dépassement sur Alexander Albon, les deux hommes étant en lutte pour la 15e place. Bien que le pilote Alfa Romeo se soit hissé devant son rival avant la zone de freinage, il a instinctivement demandé à l'équipe s'il devait céder la 15e position, un geste qu'Alfa Romeo n'a pas jugé nécessaire de faire.

Mais peu après, à la grande surprise de l'équipe, la direction de course a annoncé l'ouverture d'une enquête sur l'incident menant à une pénalité de cinq secondes pour Zhou, reconnu coupable d'avoir "obtenu un avantage durable" en restant devant Albon. Une décision que conteste Frédéric Vasseur, le directeur d'équipe.

"[Zhou] a pris un bon départ mais il s'est accroché avec Ricciardo au premier virage", a-t-il indiqué à Motorsport.com. "Il a ensuite eu l'anti-calage et il est tombé à la 20e place [la 18e en réalité, ndlr], à cinq secondes de tout le monde. Je pense qu'il a fait une course très, très solide parce qu'il est passé de cinq secondes de retard [en dernière position] à la 13e place [avant la pénalité]."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team

"Je ne suis pas d'accord avec la décision des commissaires sur Albon parce qu'il était à des kilomètres derrière. [Zhou] l'a dépassé bien avant le point de freinage. Il a tiré tout droit et il a ralenti pour éviter d'en tirer un avantage. Zhou nous a demandé [s'il fallait rendre la position] ; nous avons regardé la vidéo. Il l'avait dépassé et Albon était presque derrière lui, donc nous lui avons dit : 'Non, non, c'est juste, c'est bon'."

Concernant la décision des commissaires, Vasseur a commenté : "OK, s'ils sont cohérents et que c'est toujours comme ça, [alors] c'est toujours comme ça. Mais nous le leur rappellerons la prochaine fois [que cet incident se produira]. Ce n'est pas comme s'il avait tiré tout droit en dépassant Albon, il a dépassé Albon et ensuite il a tiré tout droit."

La soirée de Zhou est allée de mal en pis puisqu'au moment de purger sa peine au stand, pendant la période de neutralisation, le préposé au lève-vite s'est affairé sur sa voiture avant la fin des cinq secondes règlementaires. En conséquence, une seconde pénalité a été appliquée sous la forme de drive-through. Une erreur due à une mauvaise communication, selon Vasseur.

"Nous avons commis cette erreur parce que le mécanicien avait un problème avec la radio", a-t-il révélé. "Il a touché à la voiture pendant [la pénalité] et ensuite Zhou a eu un drive-through. Même avec tout ce bazar, il a réussi à remonter en 11e position, et pas très loin de Lewis [Hamilton] et de la neuvième, dixième place. Je suis vraiment satisfait du rythme des deux voitures, mais c'est comme ça."