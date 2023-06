Chez Alfa Romeo/Sauber, Zhou se réjouit d'un recrutement clé

James Key était encore aux responsabilités techniques chez McLaren au moment de débuter la saison 2023, mais il a été remercié après un remaniement au sein du staff technique de l'écurie dirigée par Zak Brown. Alfa Romeo, qui redeviendra vraisemblablement Sauber à partir de l'an prochain, dans l'attente de la prise de contrôle par Audi d'ici 2026, a donc sauté sur l'occasion.

Il faut dire que l'actuel PDG de Sauber Motorsport n'est autre qu'Andreas Seidl, qui a dirigé McLaren entre 2019 et 2022 et a donc bien connu Key. Le technicien britannique lui-même n'est pas un étranger du côté de Hinwil puisqu'il avait été à la tête du département technique de la formation suisse entre 2010 et 2012, et va retrouver cette position à compter du 1er septembre, en lieu et place de Jan Monchaux.

Interrogé sur cette arrivée, Zhou Guanyu n'a pas caché avoir été surpris, lui qui ne s'attendait pas à ce que de tels changements interviennent aussi tôt avant l'arrivée formelle d'Audi : "J'ai été un peu surpris, évidemment. Je savais que les choses allaient changer au sein de l'équipe à l'approche de 2026. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide."

"Je pense qu'Andreas essaie de construire une équipe qui soit prête pour l'arrivée de l'Audi. Je suis donc satisfait des décisions prises par Andreas, quelles qu'elles soient. Et j'ai l'impression que c'est un bon gars qui sait ce qu'il fait pour le bien de l'équipe."

"De mon côté, j'espère que James va rejoindre l'équipe en nous donnant d'autres idées, et que nous pourrons continuer à travailler et même progresser encore pour la fin de la saison."

Interrogé par Motorsport.com sur le fait que son équipe ait rapidement décidé d'embaucher un responsable qui n'était plus jugé nécessaire ailleurs, Zhou a souligné qu'il faisait confiance à Seidl. "Je ne sais pas ce qui s'est passé chez McLaren et pourquoi il a été mis à la porte. Mais ce que j'ai entendu, c'est qu'ils travaillaient très bien ensemble, Andreas et James."

"Je pense que ce sont eux qui étaient chez McLaren quand la voiture était en difficulté ou finissait en queue de peloton, et qui l'ont ensuite transformée en voiture victorieuse ou en voiture qui est montée sur le podium à plusieurs reprises."

"Je pense donc qu'ils savent tous les deux ce qu'ils font, et je ne peux que les soutenir et soutenir les décisions qu'Andreas peut prendre. Je suis sûr que ça correspond à la direction qu'il veut donner à l'équipe, aux structures internes et externes. Alors oui, je suis en accord avec tout cela."

En attendant, Zhou a rappelé que l'objectif principal de l'écurie restait la réduction de la traînée de sa C43. "Je pense que vous connaissez notre priorité à long terme pour l'équipe, qui est claire : réduire la traînée. Ainsi, nous n'avons pas à nous forcer, sur de nombreux circuits, pour utiliser des ailerons moins chargés, juste pour nous assurer que nous ne sommes pas en difficulté en course au niveau de la vitesse de pointe."

"Je pense que chaque package apporte des performances aéro, mais la réduction de la traînée ne se fait pas en un jour, deux jours ou deux week-ends de course, c'est une sorte de vision à long terme, peut-être pour l'année prochaine ou la fin de cette année, afin de résoudre ce genre de problèmes."

