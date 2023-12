Alonso : 2023 a été ma meilleure année en F1 avec 2012

Malgré une fin de campagne plus compliquée pour Aston Martin , le fait d'avoir signé un début d'exercice tonitruant, lors duquel il a glané six de ses huit podiums, lui a permis de contenir les retours de Charles Leclerc et Lando Norris . Son dernier top 3 est intervenu au Brésil, lorsqu'il a résisté dans les derniers tours à Sergio Pérez

Au moment de tirer un bilan de sa saison, Alonso place sa performance globale de 2023 aux côtés de celle de 2012, pour ce qu'il considère donc comme sa meilleure année en F1 avec celle qui l'avait vu perdre la lutte pour le titre mondial de trois points face à Sebastian Vettel

"Je suis heureux de ma performance personnelle", a déclaré Alonso. "Je pense qu'avec 2012, c'est la meilleure saison pour moi en termes de pilotage et je suis satisfait de tout ; j'étais motivé, en forme, j'ai été performant dans des conditions parfois difficiles."

Interrogé sur ses meilleures courses de la saison, le double Champion du monde de répondre : "Bahreïn, Monaco, le Canada, Monza et le Brésil constitueraient mon top 5 de l'année. Et j'ai mis Monza exprès parce que c'était une neuvième place. Ce n'est pas un podium, ce n'est pas quelque chose dont les gens se souviendront, mais nous avions probablement la voiture la plus lente à Monza ou la deuxième plus lente, et le fait d'avoir fini dans les points montre que c'est un week-end où tout a été très bien fait."

Aston Martin célébrant le podium de Fernando Alonso au GP de São Paulo.

Aston Martin n'avait connu, sous son identité actuelle, qu'un seul podium jusqu'alors, lors du GP d'Azerbaïdjan 2021 avec Vettel. Aussi chacun des podiums d'Alonso a-t-il été célébré en grande pompe tout au long de la saison 2023, ce que l'Espagnol a apprécié, estimant qu'il était important de maintenir cet état d'esprit en vue de 2024.

"J'ai connu cela par le passé, mais je pense que l'équipe est peut-être plus novice en la matière", a-t-il déclaré. "Ils ont eu quelques bons résultats avec Force India, avec Racing Point, mais monter régulièrement sur le podium ou se battre au plus haut niveau est nouveau pour beaucoup de gens."

"Je pense qu'ils apprécient cela plus que d'autres équipes et davantage que ce que j'ai connu précédemment. C'était contagieux et cette énergie était très agréable à voir. Nous célébrons chaque résultat comme une victoire et il est important de conserver cette énergie pour l'année prochaine."

Avec Filip Cleeren