Alonso voit Alpine dans la course au titre "à court ou moyen terme"

Charger le lecteur audio

Fernando Alonso se félicite des progrès ressentis au volant de l'Alpine A522 lors des essais de Bahreïn. L'écurie française est arrivée au Moyen-Orient après des essais de Barcelone en demi-teinte, lors desquels elle avait notamment perdu un précieux temps de roulage le dernier jour à cause d'un problème mécanique. Comme la plupart du plateau, l'équipe d'Enstone a apporté un package d'évolutions à Sakhir. La journée de jeudi a été altérée par quelques problèmes de jeunesse mais ce vendredi, Esteban Ocon a semblé donner un nouvel élan au programme. Pour Fernando Alonso, la tendance est positive.

"Nous avons évidemment connu une journée étrange hier", explique le double Champion du monde. "Nous avons eu quelques problèmes l'après-midi, surtout après que je suis monté dans la voiture. Donc nous n'avons pas fait les tours que nous voulions. Mais nous avons fait des progrès. La voiture se comportait bien mieux qu'à Barcelone, c'est certain. Nous avons apporté de nouvelles choses ici, et il y en a d'autres à venir ces prochains jours, y compris pour le premier Grand Prix, je l'espère. Tout le monde travaille d'arrache-pied et je suis content. Je suis optimiste pour que nous soyons bien meilleurs ces deux prochains jours, et plus particulièrement pour la première course."

Nous sommes plus optimistes que nous ne l'étions il y a une semaine. Fernando Alonso

Le pilote espagnol se réjouit aussi de n'avoir perçu aucun problème significatif sur la monoplace depuis qu'elle est en piste à Bahreïn, où elle se comporte mieux par des températures plus élevées qu'en Catalogne.

"Nous avons eu une bonne surprise sur ce point", admet-il. "Je crois que la voiture marche bien avec des températures élevées. Nous n'avons eu aucun problème sur tout le système de refroidissement et les freins, et toutes les caractéristiques sont différentes à Bahreïn par rapport à Barcelone. Dont tout allait bien et je pense, comme je l'ai dit, que nous sommes plus optimistes que nous ne l'étions il y a une semaine."

"Ce sera du long cours, c'est sûr. Le rythme de développement va être énorme, et il y a 22 Grands Prix. Je me souviens qu'ici l'an dernier, j'ai abandonné et Esteban était 12e ou 13e, donc nous n'avions aucun point après Bahreïn. Et après, nous avons gagné en Hongrie puis nous avons fait une belle saison. Cette année, ce sera encore du long cours, et je suis convaincu que nous vivrons une bonne saison."

Fernando Alonso en piste à Bahreïn, jeudi après-midi.

Sportivement, reste à savoir si Alpine sera en mesure de faire mieux que la cinquième place accrochée l'an dernier au championnat constructeurs, alors que Fernando Alonso garde espoir pour un retour aux avant-postes à plus long terme.

"C'est une question intéressante, et nous n'avons pas encore les réponses, je crois que nous devons attendre de comprendre comment se passeront les premières courses et voir ce qu'il nous faut du côté de la voiture", tempère-t-il. "Je suis optimiste pour que l'équipe consente de gros efforts dans ce programme, et nous avons le soutien de notre président, le soutien de tout le monde chez Renault et Alpine, qui est arrivé en F1 l'an dernier avec un œil sur ce règlement pour essayer d'être un prétendant à l'avenir. Est-ce que ce futur sera pour 2022 ou 2025 ? Je n'en sais rien, mais il y a cet investissement et cette vision que je partage, à laquelle j'adhère, c'est certain."

"Nous pensons pouvoir avoir une chance. Avec la nouvelle réglementation qui commence cette année, le programme Alpine à court ou moyen terme devrait être capable de se battre pour le titre. Et c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je travaille si dur. Il y a un plafonnement budgétaire en place, il y a d'autres choses qui arrivent en F1. Et je pense qu'il y a une possibilité pour tout le monde, et c'est pourquoi Alpine et le Groupe Renault sont là."

Lire aussi : Alpine envisage un retour en WRC avec une voiture électrique