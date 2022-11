Alonso : "C'est toujours la voiture #14" qui tombe en panne

Charger le lecteur audio

Pour la quatrième fois de la saison, Fernando Alonso a été trahi par son moteur. Au Grand Prix de Mexico, le vétéran espagnol fonçait vers une septième place certaine, derrière les deux Red Bull, Mercedes et Ferrari, après avoir contenu puis distancé Valtteri Bottas durant le premier relais.

Cependant le rythme du pilote Alpine a chuté d'un seul coup dans les derniers kilomètres de l'épreuve, permettant ainsi à son coéquipier Esteban Ocon, lui-même pris en chasse par Daniel Ricciardo, de revenir sur ses talons. Une fois les deux hommes passés devant lui, le double Champion du monde de F1 a été contraint à l'abandon.

"À 20 tours de la fin, j'ai perdu un cylindre, donc je roulais avec cinq cylindres et 20% de puissance en moins", a-t-il expliqué. "J'avais 20 secondes d'avance sur les McLaren et mon coéquipier [en réalité, dix secondes d'avance sur Ocon, 14 sur Norris et 20 sur Ricciardo, ndlr]. Donc la course était exceptionnelle jusqu'à ce moment. En termes de rythme, je pense qu'Austin et [Mexico] sont mes deux meilleures courses [de la saison]."

Les caméras de télévision ont immortalisé le moment où Alonso a sauté de sa voiture, et l'Espagnol n'a pas caché sa colère et sa frustration. Elles s'expliquent selon lui par un cruel manque de fiabilité qui ne toucherait que sa monoplace. "Pour la voiture #14, il y a toujours des problèmes de fiabilité", a-t-il ainsi lancé.

"Je pense que j'ai perdu 60 points cette année, donc si on ajoute [les six points de la septième place à Mexico], ça fait 66. Évidemment, tous les autres [pilotes] en profitent, ils marquent plus de points qu'ils ne devraient", a ajouté Alonso.

"C'est tout simplement incroyable qu'une seule ou deux voitures abandonnent à chaque course et qu'il y ait toujours la voiture #14. J'ai cassé cinq moteurs cette année, je crois. Il y a eu le problème aux qualifications en Australie et en Autriche je n'ai même pas pris le départ [du sprint] à cause de la panne d’électricité. Donc je pense que sur 19 courses, lors de plus ou moins 50% d'entre elles nous n'avons pas marqué les points que nous méritions."

Comptant "à 100%" les jours qui lui restent avant la fin de la saison 2022, Alonso a envoyé une petite pique à son équipe, qu'il juge responsable de ses abandons. Au passage, Honda, qui l'a accompagné durant trois saisons chez McLaren, en a aussi pris pour son grade.

"Lors de la première année avec Honda, nous avons eu 72 pénalités, quelque chose comme ça. Avec Honda, les deux voitures s'arrêtaient. Cette année, il n'y a que la voiture #14 qui s'arrête", a clamé l'Espagnol.

"Je pense que nous ne sommes pas préparés. Le moteur ne peut pas finir les courses. Ça ne peut pas être de la malchance quand il faut changer six ou sept moteurs comme nous l'avons fait, et nous ne finissons quand même pas les courses. Je pense [qu'Alpine] doit travailler cet hiver, pas trop j'espère."