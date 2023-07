Pour Alonso, Aston Martin n'est plus que la cinquième force du plateau

En terminant à la neuvième position au Grand Prix de Hongrie, une place devant son coéquipier Lance Stroll, Fernando Alonso a décroché son pire résultat de la saison. Selon le pilote espagnol, qui est monté six fois sur le podium lors des huit premières courses de 2023, Aston Martin est désormais rentré dans le rang, laissant uniquement McLaren, Mercedes et Ferrari à la poursuite de Red Bull.

"Nous n'étions pas assez rapides pour nous battre avec qui que ce soit devant, et nous n'étions pas menacés derrière. Donc trois points, neuvième et dixième, au maximum", a conclu Alonso au sujet de la performance d'Aston Martin en Hongrie.

"Nous avons eu un peu de mal lors des deux dernières courses. À Silverstone, le Safety Car nous a aidés à terminer septième, ce qui était un peu mieux que notre rythme. À Silverstone et [au Hungaroring], la neuvième place correspond probablement à notre rythme, derrière les Mercedes, Red Bull, Ferrari et McLaren. C'est plus ou moins ce que nous avons vu en qualifications et ce que nous avons vu en course."

Alonso a également fait part de sa surprise quant au statu quo de la hiérarchie en dépit des caractéristiques radicalement différentes de Silverstone et du Hungaroring : "À Silverstone, nous nous attendions à avoir un peu de mal mais à Budapest, nous pensions être un peu plus compétitifs. Ce n'était pas le cas. Nous essayons donc d'analyser et de revenir plus forts à Spa."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

"Nous devons voir beaucoup de choses, c'est à nous de comprendre un peu mieux ce que fait la voiture maintenant par rapport au début de la saison, combien d'améliorations nous avons apportées par rapport à nos principaux concurrents, et ensuite de comprendre au mieux les nouveaux pneus. Ils sont les mêmes pour tout le monde donc nous devons faire un meilleur travail."

D'aucuns se demandent alors si Aston Martin est en train d'être distancé dans la course au développement. Mais selon Alonso, la situation n'est pas claire. "Difficile à savoir", a-t-il déclaré. "À chaque course, nous aimerions comprendre, et nous avons beaucoup de questions, mais nous ne savons jamais exactement quelle est la cause."

"En Autriche, Hülkenberg et Haas étaient quatrièmes en qualifications, ce qui nous a tous surpris. À Silverstone, Williams a été très rapide, nous avons tous été surpris. [En Hongrie], Alfa Romeo a été très rapide, nous avons tous été surpris. Mais ensuite, pendant la course, tout s'équilibre et les grandes équipes finissent devant."

"Nous sommes juste derrière ces équipes de pointe. Nous devons donc revenir à l'avant de ce groupe. Nous essayons toujours d'apporter des choses, comme tout le monde le fait. Donc ce n'est pas comme si tout le monde allait simplement terminer le développement et attendre l'année prochaine. Nous essaierons tous d'apporter des choses. Certaines de ces choses fonctionnent mieux que prévu, d'autres moins bien, et nous espérons que la prochaine étape sera la bonne."